Какой сегодня церковный праздник отмечают христиане - читайте на УНИАН.

Ераст, Олимп, Родион, Сосипатр, Куарт или Кварт, и Тертий были святыми апостолами из числа семидесяти. Родион и Олимп последовали за апостолом Петром в Рим и по указанию царя Нерона были убиты мечом. Ераст был епископом в Паниаде, Куарт - в берите, где обратил многих людей в христианство и, веруя в Господа, мученически скончался. Сосипатр был епископом в Иконии, после него - Тертий. Они оба обратили в православие язычников и творили многие чудеса.

В честь памяти святых апостолов сегодня отмечается народный праздник 23 ноября - "Родион Ледолом".

Православный праздник 23 ноября - святого мученика Ореста

Читайте также23 ноября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьОрест жил в городе Тиане и был искусным врачом. Однажды в город прибыл Максимиан - правитель, который был известен своими языческими убеждениями и устраивал гонения на христиан. Он велел Оресту предать Христа и не хотел убивать его, так как тот был врачом. Святой отказался.

Тогда Ореста привели в языческий храм и в последний раз спросили, готов ли он отказаться от своей веры. Мученик сотворил крестное знамение, идолы упали, а сам храм разрушился. Тогда Ореста заключили в темницу, долго били и морили голодом семь дней. От страшных пыток мученик скончался, мощи его были выброшены в море.

Приметы 23 ноября

иней на деревьях - к скорым морозам;

поднялся ветер - в ближайшее время похолодает;

реки покрылись льдом - зима наступит скоро;

вороны кричат - к потеплению.

Что сегодня нельзя делать

Согласно народным приметам, в День Ераста нельзя подметать и убирать дома - можно "вымести" счастье и благополучие. Также сегодня не рекомендуется играть свадьбу - считается, что молодожены вскоре разойдутся. В сауну или баню тоже ходить не стоит - в этот день там обитает нечистая сила, которая может "запарить" до смерти.

Что можно делать 23 ноября

Православные верующие в этот день должны посетить церковь, чтобы освятить там хлеб и соль. Наши предки половину такого угощения давали скотине, а вторую половину съедали сами. Верили, что таким образом смогут отогнать злых духов от семьи и хозяйства. Также 23 ноября можно подавать милостыню - всё, что вы пожертвуете, вернемся троекратно.

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Автор: Кристина Кащавцева