Сегодня отмечается день памяти апостола Иакова, преподобного Андроника и жены его Афанасии, а также праведного Авраама.

Святой Иаков был одним из 70 апостолов, сыном Алфея или Левия мытаря - человека, который собирает подати. Братом его был евангелист Матфей. Апостол Иаков проповедовал христианство в городах и странах, многих обратил к Господу. Был распят на кресте в египетском городе.

В честь апостола сегодня отмечается народный праздник 22 октября - Яков студеный.

Церковный праздник 22 октября - день памяти преподобного Андроника и супруги его Афанасии

Андроник был ремесленником и вместе с Афанасией жил в V веке в Антиохии. Все свои сбережения они разделили на три части, две из которых отдали бедным и пожертвовали церкви, одну оставили себе. У супругов было двое детей, после рождения дочери они решили посвятить свою жизнь Богу и жить друг с другом, как брат с сестрой.

Читайте такжеПравославный календарь на октябрь 2021: какие праздники отмечаем во втором месяце осениБог увидел, как сильно Андроник и Афанасия хотят служить ему, лишил их детей. Святые долго плакали об утрате, но потом смирились с волей Господа. Супруги начали скитаться, пока не дошли до Александрии. Там Андроник поступил в один из скитов, а Афанасия приняла иноческий постриг.

Через 12 лет иноческой жизни Андроник отправился в Иерусалим. На пути встретил он инока Афанасия, с которым в безмолвии обошел все святые места. Поселились в кельи, где подвизались на 12 лет. Афанасий умер раньше Андроника и оставил письмо, где было сказано, что инок Афанасий - это жена Андроника Афанасия.

Какой сегодня праздник - день памяти преподобного Авраама

Преподобный Авраам считается праотцом еврейского народа, вместе со своим племянником Лотом жил за 2000 лет до рождения Христа.

Читайте также22 октября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьОбраз Авраама - образец благочестия и праведной жизни. Святой мужественно сохранял свою веру и проповедовал христианство среди окружающих его язычников. После возведения Вавилонской башни смешались многие языки, люди стали поклоняться идолам, но Авраам был нерушим в своей вере. Господь велел Аврааму поселиться на другую землю, чтобы произвести народ от самого Спасителя.

Праведный Авраам вместе со своей женой Сарой поселился близ Хеврона, где господь вступил с ним в завет и сказал, что видимым его знаком будет обрезание. Позже у Авраама родился сын Исаак, которого святой должен был принести в жертву Христу. Жертвоприношения не произошло, но Бог наградил Авраама за его любовь и преданность.

Приметы 22 октября

туман сегодня - зима будет долгой и морозной;

гололедица 22 октября - скоро пойдут дожди;

лисицы в лесу лают - к перемене погоды;

с лиственницы иголки не осыпались - снега в ближайшее время не будет.

Что сегодня нельзя делать

Особых запретов церковь на этот день не установила. Как и в любой другой праздник лучше воздержаться от ссор, сплетен и обид. Не позволяйте себе пребывать в плохом настроении и не впадайте в отчаяние.

Что можно делать 22 октября

Наши предки в этот день мололи пшеницу на крупу и варили из нее кашу. Принято было добавлять в блюдо кусок сала и угощать всех желающих. Из крупы также пекли пироги и раздавали соседям. Считалось, что такой ритуал обеспечит здоровье и благополучие на весь следующий год.

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Автор: Кристина Кащавцева