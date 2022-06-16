Что можно делать 16 июня и о чем предупреждают народные приметы сегодня - узнайте в материале УНИАН.

Мученик Лукиллиан жил в III веке и был языческим жрецом. После того, как он отрекся от своей веры и принял христианство, его руками ко Христу были обращены многие язычники. Иудеи, узнав о деятельности Лукиллиана, донесли на него начальнику города и вскоре святого бросили в темницу. Христианина, вместе с другими заключенными, долго мучили, а затем казнили отсечением головы.

В честь памяти мученика сегодня отмечается народный праздник 16 июня - Лукьян-ветряк.

Православный праздник 16 июня 2022 - день памяти священномученика Лукиана

Священномученик Лукиан жил в I веке, был учеником апостола Павла, происходил из богатого и знатного рода. После смерти своего учителя он с другими святыми проповедовал христианство, постоянно молился, постился и не вкушал пищи.

Известно, что Лукиан также лечил болезни, но оплату за это не брал. Видя многие чудеса, совершенные святым, люди приняли от него таинство крещения. Вскоре, когда было открыто гонение на христиан, Лукиана схватили, долго мучили, а затем убили.

Приметы 16 июня

гроза в этот день предвещает плохой сенокос;

слышно крик совы - к ухудшению погоды;

лошадь фыркает - выпадут осадки;

обильная роса утром - к богатому урожаю льна.

Что сегодня нельзя делать

Согласно народным приметам, в эту дату нельзя ходить против ветра, иначе он "надует" вам проблемы. По той же причине не рекомендуется ходить, держа руки в карманах, иначе ветром "выдует" все то, что вы накопили в жизни. Сны, которые вам приснились в ночь с 15 на 16 июня, нельзя никому рассказывать на улице - хорошие ветер унесет и они не сбудутся, а плохие станут реальностью.

Что можно делать 16 июня

Славяне верили, что ветер в эту дату обладает особенной силой, поэтому старались большую часть времени проводить на улице. Если вы постирали белье, то также вывешивайте его на улицу, в процессе генеральной уборке старые вещи тоже лучше вынести из дома - пусть ветер очистит их от накопившейся энергетики.

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