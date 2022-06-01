Что можно делать 1 июня, а какие действия повлекут за собой гнев богов - узнайте в материале УНИАН.

Сегодня православные верующие чтут память епископа Готфского преподобного Иоанна, который жил в VIII-IX веках. В честь него отмечается народный праздник 1 июня - Иван Долгий.

Ранее мы говорили о том, какие народные праздники в июне отмечаются каждый день.

Православный праздник 1 июня - день памяти священномученика Патрикия и князя Иоанна Угличского

О святом Патрикии известно мало. Он был епископом в г.Пруссы и подвергся жестоким мучениям за то, что проповедовал христианство. Вместе с ним под пытками оказались несколько пресвитеров. Несмотря на страдания, им удалось обратить в христианство многих язычников. Происходили эти события около 100 года по Рождеству Христову.

Второй святой, которого вспоминают сегодня - князь Иоанн Угличский. Он был племянником князя Иоанна III, который заключил своего брата вместе с детьми в темницу, а после смерти брата не освободил семью, а сослал в Вологду, так как опасался за престол.

Иоанн Угличский пробыл в темнице 32 года и вместо того, чтобы страдать по своему положению, радовался ему и утешал брата. Он верил, что Господь посылает им такие испытания и такую судьбу, как благо. Перед смертью Иоанн принял иноческий постриг с именем Игнатий и скончался в возрасте 45 лет.

Приметы 1 июня

дождь 1 июня - весь месяц будет стоять сухая погода;

туман - к хорошему урожаю грибов;

домашние животные валяются на земле - к сильному ветру;

утром на рассвете нет росы - к сильным дождям.

Что сегодня нельзя делать

Согласно церковным обычаям, в первый день лета нельзя страдать, грустить и лениться, иначе так пройдет весь сезон. Также запрещено бездельничать - выполняйте любую работу, даже если у вас выходной. В этот день нельзя ломать ветки, рвать растения и как-либо им вредить, исключение - огородно-полевые работы.

Что можно делать 1 июня

В народе этот день называется "Иван Долгий", по памяти одного из святых. Долгий он, так как славяне работали с утра и до позднего вечера, ухаживая за своими огородами и садами. Хозяйки пекли пироги, лепили вареники и угощали ими соседей, а также относили в поле, как дары Матушке Земле. Также в первый день лета хорошей традицией считается уборка и избавление от ненужных вещей.

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