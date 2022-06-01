Народный праздник 1 июня получил названия Иван Долгий, оберег нивы, Иванов день, Иван Хлеборост.

Христиане отмечают церковный праздник 1 июня в честь епископа Иоанна Готского. Это первый день лета. У наших предков в этот день было очень много работы. Трудились 1 июня с утра до позднего вечера.

День считается удачным для любых огородных работ, особенно посева огурцов. Также сегодня собирали мяту, ромашку, лекарственные травы. Наши предки считали, что ветер в этот день обладает целебной силой, поэтому стояли навстречу ветру.

В Иванов день принято печь пироги и вареники. Часть домашней выпечки закапывали в огороде, чтобы был хороший урожай. Крошки и остатки оставляли домовому.

Что нельзя делать 1 июня

Не стоит грустить и унывать сегодня, иначе плохое действительно случится Одалживать хлеб и соль сегодня - к бедности. Кто будет спать днем - у того все лето дела не будут получаться. Нельзя вредить растениям - ломать ветки, рвать листья, вытаптывать траву.

Приметы погоды 1 июня

Петухи поют днем - к скорому дождю.

Если ночь теплая, то будет хороший урожай.

Много росы сегодня - к хорошему урожаю орехов и грибов.

Если день дождливый, то июнь будет сухим.

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