Новогодняя красавица должна радовать глаз, поэтому важно не ошибиться с выбором праздничного деревца.

Елка является одним из символов встречи Нового года, ведь хвойное деревце, украшенное яркими игрушками и гирляндами, добавляет торжественного, праздничного настроения.

Есть много вариантов главного новогоднего атрибута. Самым популярным видом новогоднего дерева, пожалуй, все еще остается живая елка. Важно знать, каким должно быть дерево, и критерии его выбора.

Новогодняя елка: самые распространенные виды

Читайте такжеКак украсить елку к Новому году 2021-красивые идеи на Год БыкаПокупать елку стоит на специальных елочных рынках. Легальные живые новогодние елки маркируются специальными унифицированными средствами.

Перечень новогодних деревьев на рынках традиционно представлен елками, соснами и пихтами. Дольше всего простоит в доме, по словам специалистов, пихта – около двух недель. На несколько дней меньше будет радовать глаз сосна, и на третьем месте по выносливости в домашних условиях – елка.

Как выбрать елку на Новый год

Подбирать новогоднюю красавицу, чтобы пришлась по вкусу, лучше в дневное время, когда все недостатки товара лучше видно. К тому же тогда и больший выбор товара.

Покупать елку надежнее в преддверии новогоднего праздника, ведь в таком случае, вероятнее всего, она дольше постоит и не осыплется.

Выбирая новогоднее деревце, первым делом стоит обратить внимание на его свежесть. В частности, рекомендуется слегка постучать елочкой о землю. Если дерево свежее или недавно срубленное – иглы осыпаться не должны. Также можно согнуть несколько веточек на елке: они должны быть эластичными и выпрямляться назад.

Ствол дерева должен быть прочным и чистым, без плесени и мха, и тоже покрыт иглами. Если на срезе темное кольцо, то дерево срезано давно и долго не продержится.

Важен и цвет иголок хвои: если насыщенный, темно-зеленый – такую елку можно брать; тогда как желтоватого или серого окраса лучше не покупать. Можно также сорвать пару иголок и растереть их в руке – они должны давать аромат.

Стоит обратить внимание и на форму елки. Если она будет размещена в углу комнаты, то для этого можно выбирать и не особо пушистую елку. Елку, которая будет украшать центр комнаты, следует осматривать тщательнее со всех сторон: она должна быть симметричной. И конечно же, новогодняя красавица должна радовать глаз.

Установка и уход за елкой

Чтобы новогоднее деревце дольше простояло, за ним нужно правильно ухаживать. Так, не стоит сразу после покупки заносить его в теплое помещение. Лучше всего оставить елку на балконе или в подвале на несколько часов, чтобы не было резкого перепада температуры.

После этого можно устанавливать елку в комнате. Как это сделать, есть несколько способов. Лучшим вариантом будет поставить елку в ведро с водой или сырым песком. Перед тем ствол дерева надо отпилить от места сруба примерно на 1,3-2,5 см или зачистить снизу от коры.

Чтобы дерево простояло дольше, рекомендуется каждые два дня его поливать отстоянной водой. Кроме того, если предварительно положить в воду несколько кусочков сахара, то елочка не будет терять хвою до двух недель.

Часто новогоднюю елку ставят на подставку. В таком случае перед установкой рекомендуется обмотать ее ствол мокрой тряпкой. Также дерево нужно сбрызгивать водой, чтобы сохранить свежий вид елки.

Елка в горшке на Новый год

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на следующий годОтличным вариантом будет купить елку с корнями и посадить ее весной рядом с домом – в следующем году ее вновь можно будет использовать по назначению. Такой вариант оптимален, в частности, для жителей частного сектора.

Однако елки в горшке нуждаются в особом уходе. Так, температура воздуха в помещении не должна превышать +20°С. Также лучше не устанавливать вблизи дерева нагревательных приборов. Такую елку нужно регулярно поливать и опрыскивать водой или поставить возле нее увлажнитель воздуха или резервуар с водой.

Если дерево пустило молодые ветки, его нужно как можно быстрее вынести в прохладное или неотапливаемое помещение.

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Автор: УНИАН