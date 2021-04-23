Милые и оригинальные украшения сделают вашу выпечку аппетитной и нарядной.

Кулич - это традиционная пасхальная выпечка, которая является одним из главных символов праздника. Румяные булочки с нарядной верхушкой выглядят очень аппетитно и симпатично. Существует множество способов украсить кулич и сделать его более праздничным.

Наносить украшения на готовую выпечку нужно сразу после нанесения глазури. О том, как сделать сахарную или шоколадную глазурь для паски, можно прочесть в нашей статье. Пока глазурь не застыла, в неё сразу выкладывают украшения. После застывания декор прочно держится на верхушке кулича.

Чем украсить кулич - идеи с фото

Самым традиционным способом украшения кулича является посыпка. В преддверии Пасхи в магазинах можно найти множество вариантов сахарных посыпок разной формы. Выберите себе декор по вкусу и нанесите на мокрую глазурь.

Чтобы сделать кулич более оригинальным, посыпку можно заменить кокосовой стружкой. В продаже доступна разноцветная стружка с пищевыми красителями.

Ещё один оригинальный способ "нарядить" паску - нанести шоколадную глазурь вместо белковой. Она хорошо дополнит вкус сдобы и симпатично выглядит.

Любители фруктов могут заменить сахарную посыпку более полезным цукатами. Используйте цукаты из разных фруктов и разных цветов - это сделает вкус и внешний вид кулича необычным. Также для украшения можно использовать свежие фрукты и ягоды, орехи, сухофрукты и листья мяты. В общем, можно брать всё, что вы любите.

Пасхальный кулич с фруктами / фото pinterest.com Пасхальный кулич с фруктами

Украшения из мастики - ещё один способ украсить кулич без усилий. Если вы не умеете делать мастику сами - можно купить в магазине готовые фигурки в форме цветов, растений, животных и крестов. Мастику следует разложить по жидкой глазури кулича.

Очень красиво выглядит кулич с объёмными украшениями - маршмеллоу, безе и пряниками. Такой декор можно красиво выставить на верхушку кулича на влажную глазурь. Пряники и безе можно испечь самостоятельно в формочках по вкусу, или купить уже готовые украшения.

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Автор: Екатерина Пулатова