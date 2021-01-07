Сегодня отмечаются именины 5 мужских и 2 женских имен.

Именины - это день единства человека и его тезки-святого, в честь которого получил имя человек. В день именин люди почитают святых с определенными именами, которые обозначены в церковном календаре святцев. Из этого календаря родители выбирают имя для ребенка. Чтобы новорожденный получил покровительство небес, его нужно назвать одним из имен святых, которых почитает церковь в день рождения малыша. Тогда святой тезка будет защищать ребенка от бед и неприятностей.

Мужские именины 7 января

Григорий: образовано от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным", "не спящий".

Илья: форма древнееврейского имени Элияху - "мой Бог - Яхве".

Константин: произошло от латинского слова constans - "постоянный", "стойкий".

Михаил: от древнееврейского имени Михаэль - "равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога".

Федор, Теодор: современные варианты греческого имени Теодорос (Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар".

Женские именины 7 января

Кристина: женская форма имени Христиан, что происходит от латинского имени Christianus - "христианка".

Мария: образовано от древнееврейского имени Мирьям - "желанная", "горькая", "безмятежная".

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Автор: Екатерина Пулатова