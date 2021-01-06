Сегодня празднуют День ангела обладатели 4 мужских и 3 женских имен.

В церковном календаре обозначены дни почитания всех православных святых. По давней традиции родители давали детям церковные имена. Ребенка нарекали одним из имен из списка именин за день, когда родился малыш. Так у ребенка появится свой Ангел-хранитель и покровительство от небес. Взрослые люди в день именин обращаются к своему святому тезке и просят у него здоровья и благословения. Считается, что в День ангела возникает духовная связь между человеком и его небесным покровителем.

Мужские именины 6 января

Ахмед: арабское имя, переводится как "достойный похвалы", "наиславнейший", а также "тот, кто постоянно благодарит Бога".

Иннокентий: от латинского слова innocens - "безвредный", "невинный", "безобидный".

Николай: произошло от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Сергей: образовано от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".

Женские именины 6 января

Агата: вариант мужского имени Агапий, от греческого агапе - "любовь".

Евгения: женская форма имени Евгений, от древнегреческого имени Эугениос - "благородный", "из хорошего рода".

Клавдия: женская форма имени Клавдий, от римского родового имени Claudius - "хромать".

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Автор: Екатерина Пулатова