Именинники 30 июня: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

Среди женщин именины сегодня отмечают названные именем Пелагея.

Церковный календарь отмечает именины как особую дату. Каждый конкретный день в течение всего года вспоминают святых, а люди, которые названы их именами, соответственно, празднуют День ангела.

УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 30 июня.

Именины 30 июня 2020: мужские имена

Согласно православному церковному календарю, в этот день свои именины празднуют мужчины со следующими именами:

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Исмаил – от древнееврейского имени Йишмаель ("Бог услышит");

Иосиф – от древнееврейского имени Йосеф ("Яхве воздаст");

Кирилл – от древнегреческого имени Кюриллос, которое происходит от слова Кюриосом ("владыка, властелин, господин, Господь"), а в переводе с персидского языка означает "солнце";

Клим – краткая форма имени Климент, произошедшего от римского родового имени Clemens ("гуманный", "милосердный", "мягкий");

Максим – от римского родового имени Maximus ("величайший");

Никита – от древнегреческого имени Никетас, происходящего от никетес (то есть "победитель");

Савелий – от латинского Sabellus - "Сабельский, Сабинский" (в переносном значении – "неприхотливый, простой").

Именины 30 июня 2020: женские имена

Рожденных в этот период девочек, чтобы таинство наименования приобрело истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их покровителя, стоит назвать таким именем:

Пелагея – от древнегреческого имени Пелагия (то есть "морская").

Считается, что Пелагеи заслуживают уважения своей тактичностью и врожденным чувством справедливости. К тому же они всегда знают, чего хотят, и добиваются своего.

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