Сегодня, согласно церковному календарю, отмечаются лишь мужские именины.

Издавна у православных христиан было принято давать детям имена в соответствии с церковным календарем, в котором указаны даты чествования всех святых. Считается, что так мальчик или девочка получает своего ангела-хранителя, который всю жизнь будет их оберегать и наставлять на путь истинный.

Напомним, что христиане сегодня отмечают большой праздник Воздвижение Креста Господня.

Именины 27 сентября 2021: мужские имена

Иван - имя происходит от древнееврейского имени Йоханан и имеет значение "Яхве милостивый" (Яхве - одно из многочисленных имен Бога); от древнеиудейского Иоанн, в свою очередь, означает "помилованный Богом";

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - то есть "Яхве милостивый".

Автор: Екатерина Пулатова