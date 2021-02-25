Сегодня церковью отмечаются 3 мужские и 1 женские именины.

В православной традиции существует обычай отмечать дни памяти мучеников и святых. Тезки святых в день почитания своего небесного покровителя празднуют именины. Верующие родители дают детям церковные имена, чтобы мальчика или девочку в будущем защищал одноименный святой. Имя для ребенка выбирают из списка церковных именин за день, когда родился малыш.

Мужские именины 24 февраля

Алексей: образовано от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".

Антон: форма римского родового имени Antonius, происходящее от древнегреческого слова антао - "встречаться", "сталкиваться", "вступать в бой", "состязаться", или от антос - "цветок".

Евгений: произошло от древнегреческого имени Эугениос, от эугенес - "с хорошими генами", "благородный", "из хорошего рода".

Женские именины 24 февраля

Мария: происходит от древнееврейского имени Мирьям - "желанная", "горькая", "безмятежная".

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Автор: Екатерина Пулатова