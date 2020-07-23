Именинники 23 июля: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

Согласно церковному православному календарю, в этот день отмечаются 9 мужских именин.

Именины – это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого было дано человеку при крещении.

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Кое-кто празднует это событие по несколько раз за год. В день именин нужно чтить того святого, чье имя носит человек. Если в церковном календаре несколько таких памятных дат, нужно выбрать одну – ближайшую ко дню рождения.

УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 23 июля. Так, по церковному православному календарю в этот день отмечаются 9 мужских именин.

Именины 23 июля 2020: мужские имена

В этот день свои именины празднуют мужчины с такими именами:

Александр - от древнегреческого имени Александрос: алекс ("защищать") и андрос ("мужчина", "человек");

Антон - от римского родового имени Antonius, происходящего от древнегреческого Антао ("встречаться, сталкиваться", "вступать в бой", "состязаться") или антос ("цветок");

Георгий - от древнегреческого имени Георгиос, происходящего от георгос ("земледелец", "обрабатывающий землю");

Даниил - от древнееврейского имени Данийель ("Бог мой судья");

Егор - русский вариант древнегреческого имени Георгий (то есть "земледелец", "обрабатывающий землю");

Леонтий - от древнегреческого имени Леонтиос, происходящего от леонтейос ("львиный");

Нестор - от древнегреческого имени Нестор, происходящего от ностео ("возвращаться, отправляться, благополучно идти");

Петр - от древнегреческого имени Петрос ("камень", "твердый", "надежный");

Степан - от древнегреческого имени Стефанос ("венок, венец", "корона").

Именины 23 июля 2020: женские имена

Женских имен на сегодня в православном календаре не зафиксировано. Поэтому, чтобы назвать рожденную в этот день девочку, придерживаясь православных традиций, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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