Сегодня отмечаются 3 мужских и 3 женских именин.

Христиане раз в году отмечают День ангела - в дату именин, которая ближе всего ко дню рождения. Считается, что в день именин одноименный святой слышит обращенные к нему молитвы и отвечает на просьбы. Чтобы у ребенка появился Ангел-хранитель, следует дать ему церковное имя из списка именин за день рождения малыша.

Мужские именины 21 февраля

Антон: от римского родового имени Antonius, происходящее от древнегреческого антао - "встречаться, сталкиваться", "вступать в бой", "состязаться" или антос - "цветок".

Макар: от древнегреческого макариос - "благословенный", "блаженный", "счастливый".

Михаил: от древнееврейского имени Михаэль - "равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога".

Женские именины 21 февраля

Агата: вариант мужского имени Агапий (Агапит), происходящего от греческого агапе - "любовь".

Александра: женская форма от Александр, происходящего от древнегреческого имени Александрос: алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".

Василиса: от древнегреческого имени Басилисса - "царица", "царственная".

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Автор: Екатерина Пулатова