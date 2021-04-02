Сегодня отмечаются Дни ангела 10 мужских и 9 женских имен.

Именины - это день почитания святых православной церковью, которые отмечают тезки святых. По давней христианской традиции родители выбирали имя для детей из списка именин за день рождения малыша. Считается, что тогда небесный покровитель будет охранять ребенка из небес по жизни.

Мужские именины 2 апреля

Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".

Виктор: от латинского слова victor - "победитель".

Герман: произошло от латинского germanus - "братский", "близкий", "единокровный", "родной", "настоящий", "подлинный".

Иван, Ян: современные формы древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом"

Максим: от римского родового имени Maximus - "величайший".

Читайте такжеКогда Вербное воскресенье 2021: дата праздника и откуда происходит его названиеМирон: образовано от греческого слова мюрон - "мирра", "миро", "душистая смола", "источающий миро".

Никита: форма древнегреческого имени Никетас, от никетес - "победитель".

Севастьян: происходит от греческого sebastos - "священный", "высокочтимый", от латинского Sebastianus - "севастийский", "тот, кто родом из Севастии".

Сергей: от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".

Женские именины 2 апреля

Александра: женская форма имени Александр, от древнегреческого имени Александрос, алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".

Клавдия: женская форма имени Клавдий, от римского родового имени Claudius - "хромать".

Мария: произошло от древнееврейского имени Мирьям - "желанная", "горькая", "безмятежная".

Матрена: образовано от латинского matrona - "матрона", "почтенная замужняя женщина".

Прасковья: от древнегреческого имени Параскеве - "ожидание", "приготовление", "канун субботнего праздника (пятница)".

Светлана: славянское имя - "светлая", от греческого имени Фотиния - "свет".

Ульяна: советская форма имени Юлия, в честь Ульянова Владимира Ленина.

Фотиния: женская форма имени Фотин, от древнегреческого имени Фотинос (от фос) - "свет", либо (от фотейнос) - "светлая".

Юлия, Юлиана: женский вариант имени Юлиан, происходящего от родового имени Julius (от древнегреческого иулос) - "пушистая", "кудрявая".

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Автор: Екатерина Пулатова