Сегодня свои именины отмечают обладатели 24 мужских имен

Именины - это день почитания святого или мученика в церкви. Тезки святых в день их чествования празднуют свой День ангела. В этот день можно обратиться к своему небесному покровителю с просьбой о здравии и семейном счастье. Считается, что святой в день именин обязательно ответит всем обратившимся к нему. 17 января свои именины отмечают только мужские имена. Выбрать имя для новорожденной девочки можно из списка женских именин 16 января и 15 января.

Мужские именины 17 января

Александр: происходит от древнегреческого имени Александрос, что состоит из слова алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек", т.е. "людской защитник".

Аристарх: форма древнегреческого имени Аристархос: аристос - "наилучший" и архос - "правитель".

Артем: форма древнегреческого имени Артемиос, от имени богини Артемиды либо от слова артемес - "невредимый", "здоровый".

Архип: от древнегреческого имени Архиппос - "управляющий лошадьми".

Афанасий: образовано от древнегреческого имени Атанасиос, от слова атанатос - "бессмертный".

Денис: от древнегреческого имени Дионисиос - "принадлежащий богу Дионису".

Ефим: произошло от древнегреческого имени Эутюмиос, от слова эутюмос - "доброжелательный", "благосклонный".

Иосиф: от древнееврейского имени Йосеф - "Яхве воздаст".

Клим: краткая форма имени Климент, произошло от римского имени Clemens - "гуманный", "милосердный", "мягкий".

Лука: произошло с латинского слова lux - "свет".

Марк: образовано от греческого имени Маркос, от латинского слова marcus - "молоток".

Николай: от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Остап: народная форма греческого имени Евстафий - "твердый, "стойкий", от греческого имени Евстахий - "цветущий", "плодородный".

Павел: от римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".

Прохор: образовано от древнегреческого имени Прохорос, от слова прохореуо - "управлять хором", "идти впереди хора".

Родион: от греческого слова родион - "житель острова Родос", форма древнегреческого имени Иродион - "герой", "героический".

Семен: от древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".

Станислав: происходит от славянских слов "становиться" и "слава", т.е. "установивший славу", "ставший славным".

Степан: форма древнегреческого имени Стефанос - "венок", "венец", "корона".

Тимофей: от греческого имени Тимотеос - "почитающий Бога".

Трофим: произошло от древнегреческого имени Трофимос - "кормилец", "питомец", "воспитанник".

Филипп: образовано от древнегреческого имени Филиппос - "любящий лошадей".

Эраст: от древнегреческого имени Эрастос, происходящее от эрастос - "любимый", "любезный".

Яков: образовано от древнееврейского имени Яакоб - "держащийся за пятку".

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Автор: Екатерина Пулатова