Сегодня церковь отмечает 6 мужских 2 женских именин.

Именины - это день почитания церковью святого или мученика, чье имя носит человек. В день именин устанавливается особая духовная связь между христианином и его покровителем из небес: святой наблюдает за своим тезкой и оберегает его от несчастий. В православии существует обычай среди родителей называть ребенка одним из имен святых, которых почитает церковь в день рождения малыша. Христиане верят, что так ребенок обретет небесную защиту и покровительство от болезней.

Женские именины 15 января

Василий: форма древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".

Кузьма: произошло от греческого имени Космас - "кузнец".

Марк: вариант греческого имени Маркос, от латинского слова marcus - "молоток", и от французского marquis - "маркиз".

Петр: от древнегреческого имени Петрос - "твердый", "камень", "надежный".

Серафим: от позднелатинского имени Seraphinus, от слова срафим - "огненный".

Сергей: образовано от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".

Женские именины 15 января

Ульяна: советская форма имени Юлия, советское имя в честь Ульянова Владимира (Ленина).

Юлия, Юлиана: женские варианты имени Юлиан, что происходит от родового имени Julius - "пушистая", "кудрявая", "из рода Юлиев", "июльская".

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Автор: Екатерина Пулатова