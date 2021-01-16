16 января – 16-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 349 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 3 января Юлианского календаря.

Какой праздник 16 января 2021

В этот день в мире отмечаются Всемирный день «The Beatles», Международный день горячей и острой пищи, День ледовара, День великих сумочных раскопок и День «Цените дракона».

В США - День ничего, День хорошего подростка, День памяти «Сухого закона», День использования подарочной карты, День печенья «Фиг Ньютон», День книгоиздателей, День «Без скальпеля», День свободы вероисповедания, День психиатрического техника, в Таиланде - День учителя, в Конго - День героев, в Бенине - День мученика.

Памятные даты 16 января, годовщины и события

Читайте такжеВыходные в январе 2021: сколько будем отдыхать в первый месяц нового годаВ 27 году до н. э. 1-й консул Римской империи Октавиан Август стал первым Римским императором.

В 1909 году экспедиция Эрнеста Шеклтона – ирландского исследователя Антарктики, участника четырех антарктических экспедиций, тремя из которых командовал, открыла южный магнитный полюс Земли.

16 января 1920 года была принята 18-я поправка в Конституцию США. Ею был введен в силу «сухой закон», лишивший лицензий на бизнес виноделов, винокуров, поставщиков алкоголя и торговцев спиртным. Против ратификации «сухого закона» выступили штаты Коннектикут, Иллинойс, Род-Айленд и Висконс. Именно оттуда в другие штаты шла контрабанда алкоголя. На борьбу с нарушителями было потрачено более 12 миллионов долларов. Отменен «сухой закон» был 5 декабря 1933 года, после принятия Конгрессом США 21-й поправки. При этом допускались ограничения на оборот алкоголя на уровне штатов. В целом, антиалкогольное движение ширилось в США с конца 19 века. Была даже создана партия «сухого закона» в 1869 году, но она так и не смогла преодолеть двухпроцентного рубежа в избирательных кампаниях. Особенно против «спаивания нации» выступали женские объединения и церковь. В 1893 году образовалась Лига «противников салунов». Пьянство, азартные игры и проституция стали обычным делом в салунах. Для получения прибыли содержатели не гнушались завлечением в злачные места подростков, что было не только аморально, но и противозаконно. В 1905 году «сухой закон» действовал в Канзасе, Мэне, Небраске и Северной Дакоте, к 1912 году он охватил уже девять штатов, к 1916 году - 26 штатов. После вступления США в Первую мировую войну правительство стремилось сберегать запасы зерна, и сторонники «сухого закона» добились общенационального запрета на производство спиртных напитков. В 1917 году Конгресс США принял и направил на утверждение штатов проект Восемнадцатой поправки к Конституции о введении «сухого закона». В сентябре 1917 года в стране было прекращено производство виски, а в мае 1919 года та же участь постигла производство пива. С 1 июля 1919 года на территории США была полностью запрещена продажа спиртных напитков. 16 января 1920 года была принята 18-я поправка к Конституции США.

В 1965 году произошла крупнейшая авиакатастрофа в истории Канзаса. Полностью заправленный воздушный танкер Boeing KC-135 Stratotanker после взлета упал на жилые дома. Погибли 30 человек.

В 2002 году Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за наложение санкций на экстремистскую организацию Аль-Каида и движение Талибан, правившее в Афганистане.

В 2003 году состоялся старт шаттла «Колумбия», потерпевшего крушение при возвращении на Землю 1 февраля. Все семеро астронавтов погибли.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 16 января чтит память мученика Гордия Каппадокийского. Другие названия праздника: «Гордий», «Гордей», «День Малахии Доильницы», «Малахий», «Оберег коровы».

Что сегодня нельзя делать

В этот день не рекомендовано тяжело физически работать. Еще нельзя ничем хвастаться, гордиться.

Приметы на 16 января

Читайте такжеЗимние праздники 2021: полный календарь на январь и февральИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- какая погода в этот день, такой она будет в марте;

- яркие звезды – к ясной погоде;

- трещат ветки деревьев – к скорым морозам.

16 января именины

Именины у Малахии, Ирины и Василия.

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Автор: Нана Черная