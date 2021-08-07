В этот день празднуется 2 мужских и 2 женских именин.

В свой день именин человек чтит память святого, имя которого он носит. К небесному покровителю обращаются с молитвой или желанием. Считается, что святой будет оберегать ребенка всю жизнь, если ему дать церковное имя. Для этого новорожденному дают имя из списка именин в дату рождения. Ранее УНИАН рассказывал, когда украинцы получат дополнительные выходные в августе.

Мужские именины 7 августа

Александр: форма древнегреческого имени Александрос, что состоит из слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".

Макар: от древнегреческого макариос - "благословенный", "блаженный", "счастливый".

Женские именины 7 августа

Анна: образовано от древнееврейского имени Ханна - "милость", "благодать", "сила", "храбрость".

Ираида: произошло от древнегреческого имени Хераис - "из рода Геры", "дочь героя", "героиня".

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Автор: Екатерина Пулатова