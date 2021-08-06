Сегодня празднуют свои именины обладатели 10 мужских и 1 женского имени.

В календаре святцев обозначены все даты памяти мучеников и святых, а также именины их тезок. Из этого календаря можно выбрать имя для новорожденного или определить свой ближайший день именин. УНИАН расскажет, какие именины 6 августа отмечает церковь и какое имя стоит дать мальчику или девочке. Ранее мы публиковали календарь именин на август 2021 года.

Мужские именины 6 августа

Анатолий: происхождение от древнегреческого имени Анатолиос, от греческого слова анатоле - "восточный", "восток", "восход солнца", "рассвет", так называли жителя Анатолии.

Афанасий: образовано от древнегреческого имени Атанасиос, от слова атанатос - "бессмертный".

Борис: от старославянского имени Борислав - "борец", "славный в борьбе" от тюркского барыш - "выгода".

Глеб: от древнескандинавского имени Готлиб - "наследник бога", "любимец богов", "под защитой богов".

Давид: от древнееврейского имени Давид - "любимый".

Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Илларион: произошло от древнегреческого имени Хиларион, от слова хиларос - "радостный, веселый".

Николай: от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Роман: от латинского romanus - "римский", "из Рима", "римлянин".

Женские именины 6 августа

Кристина: от латинского имени Christianus - "христианка".

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Автор: Екатерина Пулатова