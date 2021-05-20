По давней церковной традиции каждый день в году посвящен почитанию памяти святых и мучеников. Люди, которые носят имя святого, в день памяти своего тезки отмечают именины. Празднуют день ангела в дату, которая ближе всего ко дню рождения. Одноименный святой считается небесным покровителем христианина. Он отвечает на обращенные к нему просьбы и молитвы.
Мужские именины 20 мая 2021
Акакий: от древнегреческого имени Акакиос - "незлобивый", "не делающий зла".
Антон: образовано от римского родового имени Antonius, от древнегреческого антао - "встречаться", "сталкиваться", "вступать в бой", "состязаться" или антос - "цветок".
Давид: от древнееврейского имени Давид - "любимый".
Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Иосиф: от древнееврейского имени Йосеф - "Яхве воздаст".
Михаил: от древнееврейского имени Михаэль - "подобный Богу", "испрошенный у Бога".
Нил: произошло от древнегреческого имени Нейлос, происходящее от названия реки Нил.
Семен: от древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".
Степан: происходит от древнегреческого имени Стефанос - "венок", "венец", "корона".
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