В этот день отмечают свои именины обладатели 10 мужских и 5 женских имен.

День ангела – это особенная дата, когда человек чтит память святого со своим именем. Празднуются именины, как правило, раз в году – в дату, которая ближе всего ко дню именин. Наш ангел-хранитель наблюдает за нами с небес и защищает от неприятностей. Ранее УНИАН публиковал календарь именин на август. Из него можно выбрать имя для рожденного в этом месяце ребенка.

Мужские именины 17 августа

Алексей: от древнегреческого имени Алексиос – "защитник".

Андрей: образовано от древнегреческого имени Андреас, от слова андрос – "мужчина", "человек", "мужественный", "смелый", "отважный".

Денис: форма древнегреческого имени Дионисиос – "принадлежащий богу Дионису".

Дмитрий: от древнегреческого имени Деметриос – "посвящённый Деметре (богине плодородия)", "земледелец".

Иван, Ян: варианты древнееврейского имени Йоханан – "Яхве милостив", от древнеиудейского Иоанн – "помилованный Богом".

Константин: от латинского слова constans – "постоянный", "стойкий".

Максимилиан: происходит от римского родового имени Maximilianus – "величайший".

Михаил: от древнееврейского имени Михаэль – "равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога".

Семен: от древнееврейского имени Шимон – "Бог услышал".

Женские именины 17 августа

Дарья: форма имени Дарейос, от древнеперсидских слов dāraya – "держать", "обладать" и vau – "добро", в переводе с ирландского языка – "скалистая гора", "невысокий".

Евдокия: от древнегреческого имени Эудокиа – "благоволение".

Ирина, Арина: от древнегреческого имени Эйрене – "спокойствие", "мир", "покой".

Ия: в переводе с древнегреческого языка – "фиалка".

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Автор: Екатерина Пулатова