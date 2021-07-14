Сегодня отмечается 11 мужских и 1 женские именины.

Ежедневно в церкви почитаются святые и мученики с определенными именами. Родители выбирают имя для детей из списка именин в день рождения или крещения ребенка. Тогда малыш обретет небесную защиту. В свой день ангела человек обращается к одноименному святому и просит покровительства.

Мужские именины 14 июля 2021 года

Алексей: от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".

Аркадий: образовано от древнегреческого имени Аркадиос - "аркадец", "житель Аркадии (область в Греции)", а также "счастливый", "блаженный", от греческого слова "аркадос" - "пастух".

Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский, царственный".

Демьян: форма древнегреческого имени Дамианос, от слова дамазо - "приручать", "подчинять", "смирять", либо от имени богини плодородия Дамии.

Иван, Ян: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Константин: произошло от латинского слова constans - "постоянный", "стойкий".

Кузьма: от греческого имени Космас - "кузнец".

Лев: в переводе с греческого - "лев", "царь зверей" от латинского слова leo - "лев".

Павел: происходит от римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".

Петр: от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".

Женские именины 14 июля 2021 года

Ангелина: образовано от позднелатинского мужского имени Ангелус, от греческого ангелос - "ангел", "вестник".

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Автор: Екатерина Пулатова