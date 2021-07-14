Ежедневно в церкви почитаются святые и мученики с определенными именами. Родители выбирают имя для детей из списка именин в день рождения или крещения ребенка. Тогда малыш обретет небесную защиту. В свой день ангела человек обращается к одноименному святому и просит покровительства.
Мужские именины 14 июля 2021 года
Алексей: от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".
Аркадий: образовано от древнегреческого имени Аркадиос - "аркадец", "житель Аркадии (область в Греции)", а также "счастливый", "блаженный", от греческого слова "аркадос" - "пастух".
Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский, царственный".
Демьян: форма древнегреческого имени Дамианос, от слова дамазо - "приручать", "подчинять", "смирять", либо от имени богини плодородия Дамии.
Иван, Ян: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Константин: произошло от латинского слова constans - "постоянный", "стойкий".
Кузьма: от греческого имени Космас - "кузнец".
Лев: в переводе с греческого - "лев", "царь зверей" от латинского слова leo - "лев".
Павел: происходит от римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".
Петр: от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".
Женские именины 14 июля 2021 года
Ангелина: образовано от позднелатинского мужского имени Ангелус, от греческого ангелос - "ангел", "вестник".
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