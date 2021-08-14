Каждый день в году посвящен определенным именинам – дням почитания мучеников и святых с определенными именами. Именины – это день церковной памяти мученика или святого с именем христианина. День ангела каждого имени отмечается несколько раз в году, но главным праздником считается тот, что ближе всего к дате рождения человека. Ранее УНИАН рассказывал, какие дополнительные выходные в августе получат украинцы.
Мужские именины 14 августа
Александр: от древнегреческого имени Александрос: алекс – "защищать" и андрос – "мужчина", "человек".
Алим: в переводе с арабского – "ученый".
Дмитрий: от древнегреческого имени Деметриос – "посвящённый Деметре (богине плодородия)", "земледелец".
Елизар: от древнееврейского имени Элеазар – "Бог помог".
Леонтий: форма древнегреческого имени Леонтиос, от греческого слова леонтейос – "львиный".
Теодор, Федор: произошло в переводе с латинского – "дар Божий", "посланник Бога".
Тимофей: образовано от греческого имени Тимотеос – "почитающий Бога".
Женские именины 14 августа
Саломея: от древнегреческого имени Саломе, форма древнееврейского имени Шломит, происходящего от шалом – "мир".
София: от древнегреческого имени Софиа – "мудрая", "мудрость", "знание".
Вам также может быть интересно: