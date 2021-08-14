В этот день отмечается 8 мужских и 2 женских именин.

Каждый день в году посвящен определенным именинам – дням почитания мучеников и святых с определенными именами. Именины – это день церковной памяти мученика или святого с именем христианина. День ангела каждого имени отмечается несколько раз в году, но главным праздником считается тот, что ближе всего к дате рождения человека. Ранее УНИАН рассказывал, какие дополнительные выходные в августе получат украинцы.

Мужские именины 14 августа

Александр: от древнегреческого имени Александрос: алекс – "защищать" и андрос – "мужчина", "человек".

Алим: в переводе с арабского – "ученый".

Дмитрий: от древнегреческого имени Деметриос – "посвящённый Деметре (богине плодородия)", "земледелец".

Елизар: от древнееврейского имени Элеазар – "Бог помог".

Леонтий: форма древнегреческого имени Леонтиос, от греческого слова леонтейос – "львиный".

Теодор, Федор: произошло в переводе с латинского – "дар Божий", "посланник Бога".

Тимофей: образовано от греческого имени Тимотеос – "почитающий Бога".

Женские именины 14 августа

Саломея: от древнегреческого имени Саломе, форма древнееврейского имени Шломит, происходящего от шалом – "мир".

София: от древнегреческого имени Софиа – "мудрая", "мудрость", "знание".

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Автор: Екатерина Пулатова