Именины – это день церковной памяти мученика или христианского святого, который отмечают одноименные верующие. В эту дату человек обращается к своему небесному покровителю. Считается, что святой с нашим именем оберегает нас по жизни от бед и несчастий. Ранее УНИАН рассказывал, какие именины в августе отмечают христиане, и какое имя выбрать рожденному в этом месяце ребенку.
Мужские именины 12 июля
Анатолий: от древнегреческого имени Анатолиос, происходящее от греческого слова анатоле – "восточный", "восток", "восход солнца", "рассвет" так называли жителя Анатолии.
Валентин: произошло от римского родового имени Valentinus, от другого родового имени – Valens – "сильный, крепкий, здоровый".
Герман: от латинского germanus – "братский, близкий", "единокровный, родной", "настоящий, истинный, подлинный", "воин".
Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан – "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн – "помилованный Богом".
Лука: от латинского lux – "свет".
Максим: от римского родового имени Maximus – "величайший".
Павел: происходит от римского родового имени Paulus – "скромный", "малый", "незначительный", "младший"
Женские именины 12 июля
Ангелина: форма позднелатинского мужского имени Ангелус, от греческого ангелос – "ангел", "вестник".
Люция: образовано от римского имени Люций, от латинского lux – "светлая".
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