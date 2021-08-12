Сегодня отмечается 8 мужских и 2 женских именин.

Именины – это день церковной памяти мученика или христианского святого, который отмечают одноименные верующие. В эту дату человек обращается к своему небесному покровителю. Считается, что святой с нашим именем оберегает нас по жизни от бед и несчастий. Ранее УНИАН рассказывал, какие именины в августе отмечают христиане, и какое имя выбрать рожденному в этом месяце ребенку.

Мужские именины 12 июля

Анатолий: от древнегреческого имени Анатолиос, происходящее от греческого слова анатоле – "восточный", "восток", "восход солнца", "рассвет" так называли жителя Анатолии.

Валентин: произошло от римского родового имени Valentinus, от другого родового имени – Valens – "сильный, крепкий, здоровый".

Герман: от латинского germanus – "братский, близкий", "единокровный, родной", "настоящий, истинный, подлинный", "воин".

Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан – "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн – "помилованный Богом".

Лука: от латинского lux – "свет".

Максим: от римского родового имени Maximus – "величайший".

Павел: происходит от римского родового имени Paulus – "скромный", "малый", "незначительный", "младший"

Женские именины 12 июля

Ангелина: форма позднелатинского мужского имени Ангелус, от греческого ангелос – "ангел", "вестник".

Люция: образовано от римского имени Люций, от латинского lux – "светлая".

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Автор: Екатерина Пулатова