Ежедневно в церкви почитают память некоторых мучеников и святых с определенными именами. В день памяти святого со своим именем отмечает именины. Главным праздником именин человека считается та дата, которая ближе всего ко дню рождения человека. Почитаемый в этот день святой или святая считается небесным покровителем христианина и защитником от неприятностей. Ранее мы рассказывали, какие праздники в августе отметят украинцы в этом году.
Мужские именины 11 августа
Александр: от древнегреческого имени Александрос, что состоит из слов алекс – "защищать" и андрос – "мужчина", "человек", т.е. "защитник людей".
Алексей: от древнегреческого имени Алексиос – "защитник"
Анатолий: образовано от древнегреческого имени Анатолиос, от греческого слова анатоле – "восточный", "восток", "восход солнца", "рассвет".
Вениамин: от древнееврейского имени Биньямин – "сын правой руки".
Константин: от латинского слова constans – "постоянный", "стойкий".
Кузьма : от греческого имени Космас – "кузнец".
Михаил: форма древнееврейского имени Михаэль – "равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога".
Николай: от древнегреческого имени Николаос – "победитель народов".
Остап: народная форма греческого имени Евстафий – "твердый, неизменный, стойкий", "твердостоящий".
Роман: от латинского romanus – "римский", "из Рима", "римлянин".
Серафим: образовано от позднелатинского имени Seraphinus, от древнееврейского срафим – "огненный".
Женские именины 11 августа
Серафима: от древнееврейского слова срафим – "огненная".
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