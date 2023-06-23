24 июня вспоминают апостолов Варфоломея и Варнаву, а также икону Божией Матери "Достойно есть".

Рассказываем, какой праздник 24 июня отмечают православные, о чем просить у святых в этот день, что важно сделать и что запрещено.

Церковный праздник 24 июня - день памяти апостолов Варфоломея и Варнавы

Святой Варфоломей был родом из Каны Галилейской и одним из первых стал последователем Иисуса Христа. После Его вознесения он вместе с другими апостолами отправился проповедовать в Сирию и Малую Азию. Благодаря этому многие язычники приняли христианскую веру.

Варфоломею пришлось вынести немало гонений, его хотели казнить в городе Иераполе (сейчас турецкий город Памуккале), но благодаря молитвам удалось избежать этой участи. После апостол Варфоломей ушел в Индию - там он перевел Евангелие от Матвея на местный язык и обратил в веру многих язычников. В Армении Варфоломей исцелил дочь царя Полимия. В благодарность царь, вся его семья и приближенные, а также жители десяти городов крестились.

Видео дня

Но язычникам это не нравилось и в городе Альбане (ныне Баку) апостола схватили и все-таки казнили.

Варнава родился на острове Кипр и был одним из семидесяти учеников Христа. Апостол проповедал в Малой Азии, на родном Кипре и в Италии. Но на родине против него восстали иудеи. Они побили святого камнями до смерти и хотели сжечь. Огонь не тронул тела, но сам святой погиб - христиане тайно похоронили его. Со временем место захоронения забыли, но позже там стали происходить чудеса исцеления. Когда мощи святого нашли, то построили на этом месте храм.

Праздник иконы Божией Матери "Достойно есть" - о чем молиться

У иконы Божией Матери "Достойно есть" удивительная история. Существует предание, что как-то в конце X века в Карейском монастыре инок совершал всенощную службу перед иконой Божией Матери "Милующая". К нему в келию постучались - это был незнакомый монах, который попросился вместе совершить молитвенные песнопения. Инок согласился. Когда начали величать Богородицу, то он запел "Честнейшую Херувим…". Незнакомец сказал, что у них Ее сначала величают по-другому, а именно:

Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего.

И лишь потом поют "Честнейшую Херувим…". Инок попросил записать молитву, но ни бумаги, ни пера у него не было. Тогда монах написал ее на камне, сказал, что он - архангел Гавриил и исчез.

Икону "Милующая" перенесли в соборный храм Успения Пресвятой Богородицыв Карье и поставили в алтаре - там она находится и сейчас, ее второе название - "Достойно есть". Плиту с написанной архангелом Гавриилом молитвой перенесли в Константинополь (сейчас это Стамбул).

Перед иконой "Достойно есть" у Богородицы просят помощи в любых делах. Часто к Ней обращаются с покаянием в страшных грехах - считается, что именно образ "Милующей" поможет получить милость Божью.

Народные приметы 24 июня

По приметам дня судили, какой будет погода в ближайшее время и летом:

теплая ночь на 24 июня - лето выдастся жарким;

утром солнце в тучах - после обеда пойдет дождь;

туман над водой с утра - будет хороший урожай грибов;

гром в этот день - собирайтесь на рыбалку.

В народе день прозвали Варфоломеев или Варнавы Земляничника - в это время начинали собирать землянику.

Что нельзя делать 24 июня

В этот день есть ряд запретов, которые не советуют нарушать:

категорически запрещено ссориться, особенно супругам - счастье спугнете;

нельзя собирать лекарственные травы - считается, что в этот день их отравляет нечисть;

нельзя бездельничать;

нельзя брать и давать деньги в долг - год будешь ходить в долгах.

Воздержитесь также от крупных трат и покупок - перенесите их на другой день.

Что можно делать 24 июня

В день святого Варфоломея и Варнавы важно помириться с теми, с кем в ссоре. Если нет возможности сделать это при встрече - позвоните и попросите прощения, но сделайте это до заката солнца. Считается, что этот поступок принесет в жизнь благодать.

Также в этот день нужно сделать уборку в доме - избавляясь от мусора и ненужного, можно привлечь удачу и богатство.

Вас также могут заинтересовать новости: