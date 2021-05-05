День обещает быть насыщенным, но некоторых может ждать подвох.

Астрологи составили гороскоп на 5 мая для всех знаков Зодиака.

Об этом сообщает "1001 гороскоп".

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Овен

Звезды рекомендуют вам посвятить день отдыху.

Телец

Постарайтесь внести разнообразие в свою ежедневную рутину.

Близнецы

Ваша система даст сбой. И пусть это будет только в мелочах, но сосредоточиться вам будет сложно.

Рак

Все за что бы вы не взялись, не делайте в одиночку. Лучше попросите кого-то о помощи.

Лев

5 мая вам стоит избегать авантюр. Иначе вы рискуете попасть в неприятную ситуацию.

Дева

Долой самоуверенность. Вам лучше не полагаться только на себя.

Весы

Если вы давно планировали запуск какого-то проекта с участием посторонних, то лучше отложите эту идею до более благоприятных времен.

Скорпион

Вас все будут воспринимать на "ура". Сделайте классную презентацию, и тогда вы точно покорите окружающих.

Стрелец

5 мая вас ждут сюрпризы, но не все они будут приятными.

Козерог

Постарайтесь не рубить с плеча. Вам стоит все обмозговать прежде чем принимать какие-то решения.

Водолей

Звезды гороскопа говорят, что на удачу в этот день вам полагаться не следует, есть риск потерпеть сокрушительный крах.

Рыбы

Вы можете вызывать раздражение у окружающих своим напором. Поэтому вам стоит в этот день меньше активничать.

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Автор: Диана Могилевич