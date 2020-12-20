Споры между поклонниками елок и сосен ведутся не один год.

Приближается Новый год, а вместе с ним и главная зимняя традиция - установка дерева на праздник. В конце декабря принято устанавливать дома хвойное дерево и украшать его игрушками, гирляндами и различными украшениями. Большинство семей традиционно устанавливают дома елку, однако некоторые люди отдают предпочтение сосне. У каждого дерева есть свои преимущества и недостатки.

Елка на Новый год

Новогодняя елка - это любимица большинства семей. Она имеет более светлый цвет иголок и красивый силуэт. Главным преимуществом ели является её красота - это дерево имеет симметричные, густые и пышные ветви. Однако елка осыпается и желтеет быстрее, а также почти не пахнет. Покупать это дерево следует не ранее 25 декабря.

Сосна на Новый год

Читайте такжеКак украсить елку к Новому году 2021 - красивые идеи на Год БыкаСосну редко покупают для новогодних украшений, однако это дерево имеет свои достоинства. Главное из них - приятный ярко выраженный хвойный аромат, который выделяет смола дерева. Также сосна сохраняет иголки на 2 недели дольше елки. Однако это дерево уступает своей конкурентке по красоте: его ветки часто растут несимметрично и имеют редкие иглы.

Как выбрать качественное дерево при покупке

При выборе дерева нужно потереть его иголки. На руках должен остаться легкий след смолы (особенно у сосны).

У здорового молодого дерева при сгибании свежие иглы не ломаются, а эластично гнутся.

Выбирайте дерево с шишками - оно имеет более яркий хвойный аромат.

Иглы у сосны должны быть не менее 6-8 см в длину, а у елки не меньше 3 см.

Ствол дерева должен быть без пятен и грибка.

Чтобы не купить дерево, срубленное браконьерами, проверьте его срез. У елки или сосны на срубе ствола должен быть символ - звезда, треугольник или квадрат черного либо синего цвета с цифрой посередине. Это означает, что дерево срублено законно. Также у елки или сосны должен быть документ с указанием места сруба.

Не выбрасывайте ненужное дерево в мусорный контейнер. Сдайте его в пункт утилизации елок в вашем городе - тогда дерево можно будет безопасно переработать.

Как украсить елку или сосну

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Автор: Екатерина Пулатова