В первый летний день в мире отмечают День защиты детей. Праздник, посвященный детям и подросткам, касается в первую очередь взрослых - их призывают объединиться, чтобы обеспечить детям светлое будущее, защитить их права. Рассказываем об истории и традициях этого дня, а также собрали несколько душевных пожеланий и открыток с Днем защиты детей.
Международный день защиты детей - история праздника и традиции
Официально этот праздник был основан в ноябре 1949 года в Париже на Совете Международной демократической федерации женщин. Тогда особенно остро стоял вопрос о здоровье и благополучии детей - время было послевоенное.
Впервые День защиты детей отметили в 1950 году - сразу в 51 стране мира. По другой версии праздник отметили еще раньше - в 1925 году в Сан-Франциско при содействии Генерального консула Китая, который подготовил для китайских детей-сирот Фестиваль лодок-драконов (Дуань-у Цзе). Празднование пришлось на 1 июня. Как бы там ни было, цель у этого дня всегда была одной - привлечь внимание к потребностям и правам ребенка.
Традиционно 1 июня призывают остановить насилие над детьми, эксплуатацию детского труда. Для детей проводят образовательные кампании, где рассказывают об их правах и куда они могут обратиться в случае их ограничения. Отдельное внимание уделяется обществу взрослых, которое учат учитывать потребности ребенка.
Международный день детей имеет также свой флаг - это зеленый фон, на котором изображен земной шар и 5 человеческих фигурок разного цвета.
Когда День защиты детей в Украине
День защиты детей Украина ежегодно отмечает 1 июня, как и во всем мире. В нашей стране эту дату празднуют с 1998 года.
К сожалению, в этом году День защиты детей в Украине снова проходит в условиях войны - она коснулась жизни каждого маленького украинца. С начала полномасштабного вторжения сотни тысяч детей вынуждены временно жить за пределами Украины, десятки тысяч часами проводят время в укрытиях, пережидая воздушные тревоги, тысячи деток живут в зоне боевых действий и неизвестно сколько украинских детей были похищены и вывезены за пределы страны. В этот праздник взрослым особенно важно поддержать детей и показать, что мы всегда рядом.
День защиты детей - поздравления
Пусть у каждого ребенка
Будет дружная семья,
Пироги по воскресениям
И отличные друзья.
Пусть смеются, веселятся,
Пусть дурачатся они.
Пусть у каждого ребенка
Будут радостными дни!
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Дети - это будущее. Из счастливых детей вырастают счастливые взрослые, которые способны сделать этот мир лучше. Пусть у каждого ребенка будет беззаботное детство, наполненное радостью и любовью.
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Пусть всегда, как в доброй сказке,
Радостью сияют глазки,
Пусть улыбок будет много,
Светлой выдастся дорога.
В летний праздник День детей
Взрослый станет пусть мудрей,
Будет принцип соблюдать:
"Малышей не обижать!"
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С Днем защиты детей! Пусть не только в этот праздничный день, но и в любой другой, каждый ребенок будет окружен любовью и заботой! Пусть сбываются все ваши желания, пусть родители всегда будут вам поддержкой. Идите по жизни с улыбкой, наши дорогие детки!
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Первый летний день
Солнышком встречает!
Сколько разных дел
Он нам обещает!
Берегите их,
Ласковых, любимых,
Шумных, озорных,
Нежных и ранимых!
На земле большой
Всем хватает места!
Люди, всей душой
Берегите детство!
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Дети - это радость, это улыбки без причины, это прекрасное настроение, которое они дарят, это любовь, которой они делятся - искренняя, честная, просто так, от всего их маленького сердечка. Давайте беречь эти светлые и сияющие глаза! С Днем защиты детей!
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Всем известно на планете -
Смысл жизни - наши дети,
Защищать всегда их нужно
От любой напасти чуждой!
Пусть растут в заботе, ласке,
На ночь слышат только сказки,
Отвечают нам добром,
Наполняют смехом дом!
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С Днем защиты детей! Пусть как можно чаще звучит детский смех. Пусть все заботы уйдут, а улыбки озаряют ваши лица. Пусть глаза светятся от счастья и радости, волшебства и хорошего настроения!
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Дорогой ты мой ребенок,
Мой любимый, золотой,
Ты мне очень сильно дорог!
И сегодня в праздник твой
От души тебе желаю
Никогда чтоб не болеть,
Много счастья загадаю,
С улыбкой на весь мир смотреть!
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Желаю чаще мечтать и веселиться. Желаю никогда не грустить и не сомневаться в себе. Желаю клубничного настроения и захватывающих историй. Желаю верных друзей и увлекательных путешествий. Пусть впереди ждет яркое лето с воздушными шарами, вкусными сладостями, большими радостями. С Днем защиты детей!
День защиты детей - картинки
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