Когда отмечают День защиты детей в Украине, что это за дата и как красиво поздравить младших.

В первый летний день в мире отмечают День защиты детей. Праздник, посвященный детям и подросткам, касается в первую очередь взрослых - их призывают объединиться, чтобы обеспечить детям светлое будущее, защитить их права. Рассказываем об истории и традициях этого дня, а также собрали несколько душевных пожеланий и открыток с Днем защиты детей.

Международный день защиты детей - история праздника и традиции

Официально этот праздник был основан в ноябре 1949 года в Париже на Совете Международной демократической федерации женщин. Тогда особенно остро стоял вопрос о здоровье и благополучии детей - время было послевоенное.

Впервые День защиты детей отметили в 1950 году - сразу в 51 стране мира. По другой версии праздник отметили еще раньше - в 1925 году в Сан-Франциско при содействии Генерального консула Китая, который подготовил для китайских детей-сирот Фестиваль лодок-драконов (Дуань-у Цзе). Празднование пришлось на 1 июня. Как бы там ни было, цель у этого дня всегда была одной - привлечь внимание к потребностям и правам ребенка.

Видео дня

Традиционно 1 июня призывают остановить насилие над детьми, эксплуатацию детского труда. Для детей проводят образовательные кампании, где рассказывают об их правах и куда они могут обратиться в случае их ограничения. Отдельное внимание уделяется обществу взрослых, которое учат учитывать потребности ребенка.

Международный день детей имеет также свой флаг - это зеленый фон, на котором изображен земной шар и 5 человеческих фигурок разного цвета.

Когда День защиты детей в Украине

День защиты детей Украина ежегодно отмечает 1 июня, как и во всем мире. В нашей стране эту дату празднуют с 1998 года.

К сожалению, в этом году День защиты детей в Украине снова проходит в условиях войны - она коснулась жизни каждого маленького украинца. С начала полномасштабного вторжения сотни тысяч детей вынуждены временно жить за пределами Украины, десятки тысяч часами проводят время в укрытиях, пережидая воздушные тревоги, тысячи деток живут в зоне боевых действий и неизвестно сколько украинских детей были похищены и вывезены за пределы страны. В этот праздник взрослым особенно важно поддержать детей и показать, что мы всегда рядом.

День защиты детей - поздравления

Пусть у каждого ребенка

Будет дружная семья,

Пироги по воскресениям

И отличные друзья.

Пусть смеются, веселятся,

Пусть дурачатся они.

Пусть у каждого ребенка

Будут радостными дни!

***

Дети - это будущее. Из счастливых детей вырастают счастливые взрослые, которые способны сделать этот мир лучше. Пусть у каждого ребенка будет беззаботное детство, наполненное радостью и любовью.

***

Пусть всегда, как в доброй сказке,

Радостью сияют глазки,

Пусть улыбок будет много,

Светлой выдастся дорога.

В летний праздник День детей

Взрослый станет пусть мудрей,

Будет принцип соблюдать:

"Малышей не обижать!"

***

С Днем защиты детей! Пусть не только в этот праздничный день, но и в любой другой, каждый ребенок будет окружен любовью и заботой! Пусть сбываются все ваши желания, пусть родители всегда будут вам поддержкой. Идите по жизни с улыбкой, наши дорогие детки!

***

Первый летний день

Солнышком встречает!

Сколько разных дел

Он нам обещает!

Берегите их,

Ласковых, любимых,

Шумных, озорных,

Нежных и ранимых!

На земле большой

Всем хватает места!

Люди, всей душой

Берегите детство!

***

Дети - это радость, это улыбки без причины, это прекрасное настроение, которое они дарят, это любовь, которой они делятся - искренняя, честная, просто так, от всего их маленького сердечка. Давайте беречь эти светлые и сияющие глаза! С Днем защиты детей!

***

Всем известно на планете -

Смысл жизни - наши дети,

Защищать всегда их нужно

От любой напасти чуждой!

Пусть растут в заботе, ласке,

На ночь слышат только сказки,

Отвечают нам добром,

Наполняют смехом дом!

***

С Днем защиты детей! Пусть как можно чаще звучит детский смех. Пусть все заботы уйдут, а улыбки озаряют ваши лица. Пусть глаза светятся от счастья и радости, волшебства и хорошего настроения!

***

Дорогой ты мой ребенок,

Мой любимый, золотой,

Ты мне очень сильно дорог!

И сегодня в праздник твой

От души тебе желаю

Никогда чтоб не болеть,

Много счастья загадаю,

С улыбкой на весь мир смотреть!

***

Желаю чаще мечтать и веселиться. Желаю никогда не грустить и не сомневаться в себе. Желаю клубничного настроения и захватывающих историй. Желаю верных друзей и увлекательных путешествий. Пусть впереди ждет яркое лето с воздушными шарами, вкусными сладостями, большими радостями. С Днем защиты детей!

День защиты детей - картинки

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Ранее мы рассказывали, какие праздники в июне 2024 отмечаем и будут ли дополнительные выходные в этом месяце.

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