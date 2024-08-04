В День ВВС ВСУ мы поздравляем воздушных асов, которые сторожат наше небо.

Ежегодно в первое воскресенье августа украинцы чествуют защитников нашего неба. День ВВС Украины 2024 отмечается 4 августа. Сегодня мы благодарим героев, без которых невозможно представить современную армию. Украинские летчики во время полномасштабной войны с Россией столкнулись с испытаниями, которые не имеют аналогов в мире, и достойно себя показали.

С Днем Военно-воздушных сил ВСУ - поздравления и картинки

С Днем Военно-воздушных сил!

Пускай ждет тебя прилив

Видео дня

Сил и мужества, удачи,

Счастья светлого в придачу.

Ты достоин уважения.

Мы гордимся, без сомнения.

Будь по жизни ты бойцом

И огромным молодцом!

***

Всем, кто служит в ВВС,

Троекратное "Ура!",

Ведь сегодня праздник ваш,

Вам — почет и похвала.

Вы воздушный щит страны,

Бдите наши рубежи.

Ни один коварный враг

Мимо вас не пробежит.

Дома пусть любовь вас ждет,

И поддержка, и уют.

Ну а в воздухе гремит

Только праздничный салют!

***

С днем ВВС тебя поздравляю,

И чистого, мирного неба желаю.

Мотор не подводит пусть никогда,

И мягкой посадка будет всегда!

***

День ВВС страны родной,

Гордитесь вы, друзья, собой.

Ведь ваше мужество и силы

Всегда на благо Украины.

Пусть все сбываются мечты,

Вам света, счастья, доброты.

Здоровья будет только больше,

Удачи миг продлится дольше!

***

С праздником вас поздравляю,

Покорители небес,

Славлю силу, мощь, отвагу

Всех ребят из ВВС.

Пожелать хочу удачи

Вам она не повредит,

Путь к свершениям высоким

Будет вам пускай открыт.

***

Поздравляем сегодня всех, кто служит в ВВС. Вы - наши герои, наша гордость и наш щит. С праздником вас, соколы! Желаем крепкого здоровья, надежных побратимов и скорейшей победы Украины!

***

Летчики Украины - лучшие в своем деле. На вас равняется весь мир. Вечная слава вам, наши Герои! Желаем поскорее вернуться домой к своим семьям, неся на крыльях нашу победу.

***

Вы с воздуха соблюдаете безопасность родной Украины, днем ​​и ночью охраняете наш покой. Стремительной карьеры вам, потому что стремительны все ваши движения. Тактических отношений с близкими, потому что о вашей тактике и сноровке ходят легенды. Крепкого здоровья и стойкого иммунитета ко всем жизненным невзгодам!

***

С Днем ВВС! Пусть над тобой будет всегда чистое небо, яркое солнце и идеальное воздушное пространство. Пусть судьба будет к вам благосклонна. Будьте здоровы и любимы!

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С Днем Военно-воздушных сил поздравляю вас, наши летчики! Желаю вам легких взлетов и успешных приземлений, мирного неба, надежных людей рядом. Пускай все ваши цели, даже самые невероятные, будут вами достижимы, ведь ваш девиз по жизни - всё выше и выше!

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