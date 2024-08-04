Ежегодно в первое воскресенье августа украинцы чествуют защитников нашего неба. День ВВС Украины 2024 отмечается 4 августа. Сегодня мы благодарим героев, без которых невозможно представить современную армию. Украинские летчики во время полномасштабной войны с Россией столкнулись с испытаниями, которые не имеют аналогов в мире, и достойно себя показали.
С Днем Военно-воздушных сил ВСУ - поздравления и картинки
С Днем Военно-воздушных сил!
Пускай ждет тебя прилив
Сил и мужества, удачи,
Счастья светлого в придачу.
Ты достоин уважения.
Мы гордимся, без сомнения.
Будь по жизни ты бойцом
И огромным молодцом!
***
Всем, кто служит в ВВС,
Троекратное "Ура!",
Ведь сегодня праздник ваш,
Вам — почет и похвала.
Вы воздушный щит страны,
Бдите наши рубежи.
Ни один коварный враг
Мимо вас не пробежит.
Дома пусть любовь вас ждет,
И поддержка, и уют.
Ну а в воздухе гремит
Только праздничный салют!
***
С днем ВВС тебя поздравляю,
И чистого, мирного неба желаю.
Мотор не подводит пусть никогда,
И мягкой посадка будет всегда!
***
День ВВС страны родной,
Гордитесь вы, друзья, собой.
Ведь ваше мужество и силы
Всегда на благо Украины.
Пусть все сбываются мечты,
Вам света, счастья, доброты.
Здоровья будет только больше,
Удачи миг продлится дольше!
***
С праздником вас поздравляю,
Покорители небес,
Славлю силу, мощь, отвагу
Всех ребят из ВВС.
Пожелать хочу удачи
Вам она не повредит,
Путь к свершениям высоким
Будет вам пускай открыт.
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Поздравляем сегодня всех, кто служит в ВВС. Вы - наши герои, наша гордость и наш щит. С праздником вас, соколы! Желаем крепкого здоровья, надежных побратимов и скорейшей победы Украины!
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Летчики Украины - лучшие в своем деле. На вас равняется весь мир. Вечная слава вам, наши Герои! Желаем поскорее вернуться домой к своим семьям, неся на крыльях нашу победу.
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Вы с воздуха соблюдаете безопасность родной Украины, днем и ночью охраняете наш покой. Стремительной карьеры вам, потому что стремительны все ваши движения. Тактических отношений с близкими, потому что о вашей тактике и сноровке ходят легенды. Крепкого здоровья и стойкого иммунитета ко всем жизненным невзгодам!
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С Днем ВВС! Пусть над тобой будет всегда чистое небо, яркое солнце и идеальное воздушное пространство. Пусть судьба будет к вам благосклонна. Будьте здоровы и любимы!
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С Днем Военно-воздушных сил поздравляю вас, наши летчики! Желаю вам легких взлетов и успешных приземлений, мирного неба, надежных людей рядом. Пускай все ваши цели, даже самые невероятные, будут вами достижимы, ведь ваш девиз по жизни - всё выше и выше!