Кто празднует День всех святых, а также что можно и нельзя делать верующим сегодня - узнайте в материале УНИАН.

Православные верующие 19 июня отмечают День всех святых или Собор всех святых. Ежегодно этот праздник встречают в воскресенье, следующее после Троицы. У верующих западного обряда эта дата выпадает на 1 ноября и считается одним из самых важных праздников в году.

УНИАН расскажет, почему День всех святых 2022 такой особенный.

Ранее мы говорили о том, какой церковный праздник 19 июня отмечается еще.

День всех святых 2022 - традиции

Считается, что первые упоминания о праздники были зафиксированы в IV-V веке. В храмах священники проводят литургии и службы о "всех святых по миру пострадавших". Особенность этого дня заключается в том, что православные верующие вспоминают святых, исповедников, преподобных, мучеников и других людей, отдавших свою жизнь за Христа.

В старину на Руси этот день считался проводами весны и встречей лета. В деревнях славяне устраивали народные гуляния, водили хороводы и пели песни.

Важно помнить, что с завтрашнего дня, 20 июня, начинается Петров пост 2022, а это значит, что особых ограничений в еде сегодня нет, но лучше воздержаться от переедания.

Что нужно делать в День всех святых

День всех святых - праздник, завершающий Троицкую седмицу. В эту дату православные верующие ходят в храмы, посещают службы и читают молитвы святым. Также можно поставить свечу за здравие родных и за упокой усопших. Хорошей традицией считается и обращение к своим покровителям с просьбой о помощи в делах.

Издавна эта дата считалась благоприятной для свадеб и сватовства. Так что, если у вас есть вторая половинка, смело можете признаваться в чувствах, предлагать руку и сердце, а также съезжаться - союз будет долговечным и счастливым.

Народные поверья гласят, что в ночь с 19 на 20 июня снятся вещие сны. Высшие силы дадут вам предупреждение о грядущих событиях.

Что нельзя делать в День всех святых 2022

Большой церковный праздник имеет не только традиции, но и запреты. В День всех святых запрещается:

работать на чужом огороде;

ссориться, сплетничать и сквернословить;

путешествовать и переезжать;

менять работу;

оставлять открытыми окна и двери.

Также в эту дату категорически запрещено заниматься тяжелым физическим и умственным другом. Вы должны оставить внутренние силы для молитвы и обращения к Богу.

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