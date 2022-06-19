Православные верующие 19 июня отмечают День всех святых или Собор всех святых. Ежегодно этот праздник встречают в воскресенье, следующее после Троицы. У верующих западного обряда эта дата выпадает на 1 ноября и считается одним из самых важных праздников в году.
УНИАН расскажет, почему День всех святых 2022 такой особенный.
- День всех святых 2022 - традиции
- Что нужно делать в День всех святых
- Что нельзя делать в день всех святых 2022
Ранее мы говорили о том, какой церковный праздник 19 июня отмечается еще.
День всех святых 2022 - традиции
Считается, что первые упоминания о праздники были зафиксированы в IV-V веке. В храмах священники проводят литургии и службы о "всех святых по миру пострадавших". Особенность этого дня заключается в том, что православные верующие вспоминают святых, исповедников, преподобных, мучеников и других людей, отдавших свою жизнь за Христа.
В старину на Руси этот день считался проводами весны и встречей лета. В деревнях славяне устраивали народные гуляния, водили хороводы и пели песни.
Важно помнить, что с завтрашнего дня, 20 июня, начинается Петров пост 2022, а это значит, что особых ограничений в еде сегодня нет, но лучше воздержаться от переедания.
Что нужно делать в День всех святых
День всех святых - праздник, завершающий Троицкую седмицу. В эту дату православные верующие ходят в храмы, посещают службы и читают молитвы святым. Также можно поставить свечу за здравие родных и за упокой усопших. Хорошей традицией считается и обращение к своим покровителям с просьбой о помощи в делах.
Издавна эта дата считалась благоприятной для свадеб и сватовства. Так что, если у вас есть вторая половинка, смело можете признаваться в чувствах, предлагать руку и сердце, а также съезжаться - союз будет долговечным и счастливым.
Народные поверья гласят, что в ночь с 19 на 20 июня снятся вещие сны. Высшие силы дадут вам предупреждение о грядущих событиях.
Что нельзя делать в День всех святых 2022
Большой церковный праздник имеет не только традиции, но и запреты. В День всех святых запрещается:
- работать на чужом огороде;
- ссориться, сплетничать и сквернословить;
- путешествовать и переезжать;
- менять работу;
- оставлять открытыми окна и двери.
Также в эту дату категорически запрещено заниматься тяжелым физическим и умственным другом. Вы должны оставить внутренние силы для молитвы и обращения к Богу.