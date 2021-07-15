Миротворцы Украины с 1992 года денно и нощно обеспечивают безопасность в стране и участвуют в международных миссиях по поддержанию мира. Международный день миротворцев отмечается 29 мая.

Ежегодно 15 июля в Украине отмечается День миротворцев. Сегодня, 15 июля, отмечается День украинских миротворцев. Эту дату Верховная Рада учредила в 2013 году на официальном уровне.

Цель празднования, как значится в указе Верховной Рады, — признание "мужества и доблести, образцового выполнения служебных обязанностей, верности присяге участников миротворческих операций ООН, ОБСЕ и НАТО и обеспечение сохранения памяти славных героев-миротворцев, которые погибли во время исполнения обязанностей в составе миротворческого контингента и миротворческого персонала".

День украинских миротворцев: история и значение праздника

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Украинские миротворцы входят в международные миссии по поддержанию мира и безопасности с 1992 года. В течение этого времени около 45 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины приняли участие в более 27 международных операциях по поддержанию мира и безопасности в различных регионах планеты, 55 из которых погибли.

21 мая 2013 года, учитывая вклад и значение национального миротворческого контингента Украины в деле укрепления мира и согласия в зонах военных конфликтов, отдавая честь тем, кто не пожалел свою жизнь и здоровье, Верховная Рада Украины ввела профессиональный праздник именно украинских миротворцев. Датой празднования определено 15 июля.

Стихотворные поздравления с Днем украинских миротворцев

***

С Днем украинских миротворцев поздравляю,

Мира для дома, страны я желаю!

Пусть не коснется беда никогда,

Под стражей остались родные врата!

Здоровья для Вас заслужено точно,

Спокойные ждут впереди, пускай, ночи,

Добрые, ясные, славные дни,

Миротворцы - герои и молодцы!

***

Солнце светит очень ярко,

Мы поздравим в этот день

Тех, что мир несут масштабно,

Позабыв про дребедень.

Миротворцы, этот праздник

По заслугам - только ваш.

Пусть же счастье и удача

Вас возьмут на абордаж.

***

Нелегкая работа и опасная,

Но с честью выполняете долг свой:

Миротворенья миссия прекрасная

Подчас переплетается с войной.

И кто-то должен, невзирая на усталость,

В горячих точках заслонить собой детей,

И, подавляя гнев, смиряя жалость,

Быть лишь посланцем Мира для людей.

***

Самоотверженны, делу верны,

Готовы собой расплатиться

За то, чтобы не было больше войны,

За то, чтобы мир возвратился.

Они - миротворцы, что против вражды,

Их дело достойно славы.

Так пусть никогда не познать им нужды

В борьбе за свободное право.

С Днем украинского миротворца!

Поздравления с Днем украинских миротворцев в открытках

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Автор: Кристина Кащавцева