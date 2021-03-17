День святого Патрика - это ирландский национальный праздник, который ежегодно отмечается 17 марта.

Сегодня в Ирландии отмечают национальный праздник - День святого Патрика (анг. St'Patricks Day). Из-за веселых традиций и необычных символов праздника он стал известным во всём мире. Неофициально его отмечают во многих странах мира, в том числе и в Украине. Ирландская шутка гласит, что в этот день каждый может стать ирландцем, если только захочет.

История Дня святого Патрика

Патрик - это ирландский христианский святой. По преданию, он принес католическое христианство на языческий остров и изгнал всех змей. Легенда гласит, что с помощью листа трилистника он пытался объяснить ирландцам суть Святой Троицы. Трилистник и зеленый цвет являются главными атрибутами праздника и народными символами Ирландии.

Ирландцы начали отмечать этот праздник в 9 веке. День отмечали не только в Ирландии, но и в странах с ирландской диаспорой. В начале 17 века католическая церковь включила этот праздник в литургический календарь.

Традиции и символы праздника

Хотя День святого Патрика является христианским праздником, в нём также присутствуют языческие традиции. Праздник отмечается весело и шумно. К этому дню ирландцы одевают зеленую одежду с изображением трилистника, а также украшают дом зелеными элементами. Часто к одежде прикалывают брошки с трилистником или ирландским флагом. Повсюду поют национальные гимны.

Ещё одним символом праздника являются лепреконы - сказочные башмачники, владеющие спрятанным горшком с золотом. Традиционно ирландцы встречают праздник в баре за кружкой пива или виски. В городах проводят концерты и фестивали. Часто этот день выпадает на пост, но ирландцы не отказываются от мяса.

Фестивали и акции ко Дню Патрика традиционно проводятся в городах с большой ирландской диаспорой - Нью-Йорке, Бостоне, Лондоне. В Украине праздник также отмечается в диаспорах, а также в пивных пабах и ирландских заведениях. В 2021 году из-за пандемии коронавируса празднование Дня Патрика пройдет не так масштабно.

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Автор: Екатерина Пулатова