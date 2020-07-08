8 июля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

8 июля – 189-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 176 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 25 июня Юлианского календаря.

Какой праздник 8 июля 2020

В этот день мир отмечает День общения со вселенной, Всемирный день борьбы с аллергией и Всемирный день разоблачений.

Читайте такжеВладимирская икона Божией Матери: история, от чего защищает и что нельзя делать в этот праздникВ Украине - День семьи, в США - Фестиваль «Вкус Чикаго», День шоколада с миндалем, в Уругвае - День отца, в Таджикистане - День инвалидов и пожилых людей.

Памятные даты 8 июля, годовщины и события

52 год до н. э. - принятая дата основания Парижа.

В 1796 году государственный департамент США выдал первый паспорт гражданина США.

В 1901 году во Франции было введено ограничение скорости движения автомобилей в городах - 10 км/ч.

8 июля 2011 года состоялся последний старт американского шаттла «Атлантис» по программе «Space Shuttle».

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 8 июля чтит память святых Петра и Февронии, которые считаются покровителями семьи и брака. Принято молиться именно им о семейном благополучии.

Что сегодня нельзя делать

За рискованные дела с финансами и деловыми партнерами браться не стоит.

Приметы на 8 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- жаркий день – тепло продержится еще 40 дней, после чего начнется осенняя погода;

- засуха - не ждите грибов до самой осени.

8 июля именины

Именины у Давида, Петра, Дениса, Василия и Семена.

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