8 июля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Какой праздник 8 июля 2020
В этот день мир отмечает День общения со вселенной, Всемирный день борьбы с аллергией и Всемирный день разоблачений.
Читайте такжеВладимирская икона Божией Матери: история, от чего защищает и что нельзя делать в этот праздникВ Украине - День семьи, в США - Фестиваль «Вкус Чикаго», День шоколада с миндалем, в Уругвае - День отца, в Таджикистане - День инвалидов и пожилых людей.
Памятные даты 8 июля, годовщины и события
52 год до н. э. - принятая дата основания Парижа.
В 1796 году государственный департамент США выдал первый паспорт гражданина США.
В 1901 году во Франции было введено ограничение скорости движения автомобилей в городах - 10 км/ч.
8 июля 2011 года состоялся последний старт американского шаттла «Атлантис» по программе «Space Shuttle».
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 8 июля чтит память святых Петра и Февронии, которые считаются покровителями семьи и брака. Принято молиться именно им о семейном благополучии.
Что сегодня нельзя делать
За рискованные дела с финансами и деловыми партнерами браться не стоит.
Приметы на 8 июля
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- жаркий день – тепло продержится еще 40 дней, после чего начнется осенняя погода;
- засуха - не ждите грибов до самой осени.
8 июля именины
Именины у Давида, Петра, Дениса, Василия и Семена.
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