Семья - это самая главная ценность в нашей жизни. Немало праздников в календаре посвящены как семье в целом, так и отдельным её членам. 15 мая отмечается Международный день семьи 2021, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. А 8 июля отмечается государственный праздник День семьи Украины.
Читайте такжеДень родителей 2021: какого числа отмечается, история и значениеВ этот день принято поздравить всех членов своей семьи, поблагодарить их за всё и обменяться подарками. В День семьи можно вместе сходить на пикник, ведь сегодня выходной. Праздник также имеет социальное значение: в этот день проводятся фестивали, конференции и дискуссии, посвященные проблемам семьи.
Поздравления с Днем семьи 2021
В день семьи забудьте ссоры,
Все обиды и раздоры,
Вы друг другу улыбнитесь
И покрепче обнимитесь.
Пусть у вас все будет ладно,
В доме теплом — дружно, складно,
Чтобы много лет чудесных
Были вы, конечно, вместе!
С Днем верности, любви, семьи!
Семью свою люби, цени,
Не обижай, не предавай,
А дорожи и понимай.
Всегда друг другом дорожите,
Заботой нежной окружите.
Любовь в семье — совместный труд,
Пусть в ней царит всегда уют.
Семья — это наше богатство
И свыше божественный дар!
Желаю вам не расставаться
И всюду быть вместе всегда!
Я в праздник семьи пожелаю
Друг друга любить и ценить,
И нежные чувства и ласку,
Сквозь годы неся, сохранить!
Есть в жизни ценности большие,
Их не продать и не купить.
И отмечают во всём мире
Международный день семьи!
Пусть счастье входит в каждый дом,
Пусть в доме пахнет пирогом,
Пусть звонкий смех детей звучит,
Любовь всегда в семье царит!
Пусть будет так:
В семье — любовь,
В работе — уважение.
Успехов, радости, труда
И чуточку терпения!
Желаем в доме всё иметь,
Желаем в жизни все успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!
Семья — это счастье, мы ею богаты,
Давайте семьей будем мы дорожить!
Желаю всем семьям я в светлую дату
Дружно, счастливо и радостно жить!
Пусть в каждой семье будет мир и достаток,
Чтоб в доме царили тепло и уют,
Пусть в семьях всегда будет только порядок
И море чудесных и светлых минут!
Настоящая ценность в жизни — это родные и близкие люди. Поздравляю с Днем семьи и желаю взаимопонимания, счастья, радужных планов и множества интересных занятий. Пусть семья всегда будет крепкой скалой, защитой от невзгод и утешением в неприятностях. Любви, красоты, светлого будущего, достатка и совместного развития!
***
Без преувеличения можно сказать: семья — это самое важное, чем богат человек. Опора, тыл, поддержка, понимание. Пусть же сегодня каждый вспомнит о своих родных и близких, позвонит, напишет, поздравит и порадуется за то, какое сокровище у него есть. С международным днём семьи, дорогие!
Пусть семья для каждого остается всегда на первом месте! Ведь настоящее счастье — это любить и быть любимым, чувствовать на себе заботу и поддержку родного человека. Пусть в каждом доме не умолкают детский смех и топот маленьких ножек. Пусть царит в вашем доме покой и мир!
***
С праздником, с днем семьи! Пусть встречи будут теплыми, а расставания безболезненным. Пусть добрым и счастливым будет каждый день. Желаю счастья, радости, здоровья и терпенья. Пусть праздник будет радостным в каждое мгновенье.
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