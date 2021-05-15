15 мая отмечается Международный день семьи.

Семья - это самая главная ценность в нашей жизни. Немало праздников в календаре посвящены как семье в целом, так и отдельным её членам. 15 мая отмечается Международный день семьи 2021, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. А 8 июля отмечается государственный праздник День семьи Украины.

Читайте такжеДень родителей 2021: какого числа отмечается, история и значениеВ этот день принято поздравить всех членов своей семьи, поблагодарить их за всё и обменяться подарками. В День семьи можно вместе сходить на пикник, ведь сегодня выходной. Праздник также имеет социальное значение: в этот день проводятся фестивали, конференции и дискуссии, посвященные проблемам семьи.

Поздравления с Днем семьи 2021

В день семьи забудьте ссоры,

Все обиды и раздоры,

Вы друг другу улыбнитесь

И покрепче обнимитесь.

Пусть у вас все будет ладно,

В доме теплом — дружно, складно,

Чтобы много лет чудесных

Были вы, конечно, вместе!

С Днем верности, любви, семьи!

Семью свою люби, цени,

Не обижай, не предавай,

А дорожи и понимай.

Всегда друг другом дорожите,

Заботой нежной окружите.

Любовь в семье — совместный труд,

Пусть в ней царит всегда уют.

Семья — это наше богатство

И свыше божественный дар!

Желаю вам не расставаться

И всюду быть вместе всегда!

Я в праздник семьи пожелаю

Друг друга любить и ценить,

И нежные чувства и ласку,

Сквозь годы неся, сохранить!

Есть в жизни ценности большие,

Их не продать и не купить.

И отмечают во всём мире

Международный день семьи!

Пусть счастье входит в каждый дом,

Пусть в доме пахнет пирогом,

Пусть звонкий смех детей звучит,

Любовь всегда в семье царит!

Пусть будет так:

В семье — любовь,

В работе — уважение.

Успехов, радости, труда

И чуточку терпения!

Желаем в доме всё иметь,

Желаем в жизни все успеть,

Здоровье, бодрость сохранить

И много-много лет прожить!

Семья — это счастье, мы ею богаты,

Давайте семьей будем мы дорожить!

Желаю всем семьям я в светлую дату

Дружно, счастливо и радостно жить!

Пусть в каждой семье будет мир и достаток,

Чтоб в доме царили тепло и уют,

Пусть в семьях всегда будет только порядок

И море чудесных и светлых минут!

Настоящая ценность в жизни — это родные и близкие люди. Поздравляю с Днем семьи и желаю взаимопонимания, счастья, радужных планов и множества интересных занятий. Пусть семья всегда будет крепкой скалой, защитой от невзгод и утешением в неприятностях. Любви, красоты, светлого будущего, достатка и совместного развития!

***

Без преувеличения можно сказать: семья — это самое важное, чем богат человек. Опора, тыл, поддержка, понимание. Пусть же сегодня каждый вспомнит о своих родных и близких, позвонит, напишет, поздравит и порадуется за то, какое сокровище у него есть. С международным днём семьи, дорогие!

Пусть семья для каждого остается всегда на первом месте! Ведь настоящее счастье — это любить и быть любимым, чувствовать на себе заботу и поддержку родного человека. Пусть в каждом доме не умолкают детский смех и топот маленьких ножек. Пусть царит в вашем доме покой и мир!

***

С праздником, с днем семьи! Пусть встречи будут теплыми, а расставания безболезненным. Пусть добрым и счастливым будет каждый день. Желаю счастья, радости, здоровья и терпенья. Пусть праздник будет радостным в каждое мгновенье.

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Автор: Екатерина Пулатова