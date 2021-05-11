В целом День семьи в Украине можно отмечать дважды в год.

Семья – это основной элемент общества. Поэтому неудивительно, что существует праздник, посвященный семьям. Его отмечают во многих странах мира.

Когда День семьи 2021

Читайте такжеДень отца 2021: какого числа отмечают, история и особенности праздникаДата Международного дня семей (International Day of Families) фиксирована. Ежегодно его отмечают 15 мая. Праздник был учрежден в 1993 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций.

Семья как основная ячейка общества является важным фактором устойчивого развития на всех уровнях общества. Причиной установления данного праздника стала озабоченность международной общественности проблемами современной семьи.

Праздник провозглашен Генассамблеей ООН с целью содействия социальному прогрессу и с учетом того, что в различных социальных, культурных и политических системах существуют разные концепции семьи.

День семьи 2021 в Украине – дата

Кроме Международного дня семей, в Украине существует свой праздник, посвященный семье.

Так, украинский День семьи относительно молодой праздник и отмечается с 2012 года. Соответствующий указ президента Украины №1209 / 2011 "О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников" был подписан 30 декабря 2011 года. Датой празднования было установлено 8 июля.

Интересно, что в этот день православная церковь отмечает День памяти святых Петра и Февронии – покровителей семьи и любви. Их брак является образцом христианского брака.

Традиции Дня семьи

Ежегодно к Международному дню семей проводятся различные дискуссии, конференции, фестивали, посвященные вопросам семьи. Праздник обычно проходит под определенной темой, затрагиваются главные проблемы и возможные пути их решения.

В Украине на День семьи во многих городах и селах часто организуются различные семейные мероприятия, например, фестивали на открытом воздухе и пикники. В общем этот день лучше всего провести в кругу семьи – так, как кому нравится.

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Автор: Алина Вишневская