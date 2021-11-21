Как и когда празднуют День работника сельского хозяйства в Украине - читайте на УНИАН.

Сельское хозяйство - важная отрасль, которая напрямую влияет на экономическую ситуацию в стране. Украина - государство, богатое ресурсами и людьми, именно поэтому День работника сельского хозяйства в Украине учредили в 1993 году по указу действующего президента Леонида Кравчука.

Ранее мы рассказывали, какой еще праздник 21 ноября отмечают украинцы.

День работников сельского хозяйства 2021 - история праздника

Ежегодно событие отмечается в третье воскресенье ноября. В этому году праздник выпадает на 21 ноября. Торжество было создано, чтобы поддержать и тружеников отрасли и оценить их вклад в экономику страны.

Читайте такжеМихайлов день: поздравления с праздником, красивые открытки и пожеланияОтмечают его все те, кто имеет какое-либо отношение к сельскому хозяйству и промышленности: сотрудники предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, пищевой промышленности, заготовительных, воднохозяйственных и обслуживающих предприятий и организаций агропромышленного комплекса.

В этот день компании устраивают ярмарки, семинары и конференции, на которых обмениваются опытом или представляют свои достижения. Также крупные предприятия награждают лучших работников за неоценимый вклад в развитие отрасли.

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 2021 - поздравления и открытки

Всех, кто сеет, тех, кто пашет,

С праздником поздравим вашим,

Пожелаем вам добра,

И душевного тепла!

Пусть здоровья Бог дает,

И к удаче вас ведет,

Чтоб высокий урожай

И душистый каравай!

Чтобы дома было ладно,

Все сложилось очень складно!

Чтоб дымился шашлычок,

Вам сердечный поздравок!

Поздравляю с Днём работников сельского хозяйства Украины и желаю работать на славу, усердно трудиться и взамен получать щедрые урожаи. Здоровья и бравых сил, гениальных идей и удачных посевов, благоприятных условий для результативной деятельности и замечательного настроения для прекрасной жизни!

***

Хотелось бы сказать приятные слова

Работникам хозяйства сельского,

Пусть эта отрасль чуть жива,

Но отзыва заслуживает лестного,

Здоровья вам и процветания,

Работы меньше, денег больше,

Чтоб не было тяжелых испытаний,

Работать чтоб могли вы дольше,

Пускай удача вас не обижает,

Пусть в сердце будет позитив,

Любовь и счастье сопровождает,

И не тревожит негатив!

В День работников сельского хозяйства Украины мы поздравляем всех, кто трудится на земле. Ваш труд ценят и в каждой семье, и на уровне целого государства. Благодаря Вашей работе развивается экономика нашей страны. В профессиональный праздник хочется пожелать сытой жизни и хорошего урожая, счастья в семье и успехов в работе.

***

День сегодня сельского хозяйства,

Так что принимайте пожелания,

Сбываются планы, и желания,

Будьте здоровы, сильны,

Улыбчивы, добры и умны,

Будьте богаче, духовно, деньгами,

Жизнь наполняется, вам, чудесами,

Не уставайте, не унывайте,

Будьте любимы своими родными,

Хорошими, милыми не злыми.

Если кто-то скажет, что сельское хозяйство не значит ничего — он просто не понимает, откуда берется еда на его столе. Одна из древнейших и важнейших сфер человеческой занятости на территории Украины, она важна сегодня и будет важна завтра. Поздравляем всех имеющих отношение к сельскому хозяйству с их профессиональным праздником, Днем Работников Сельского Хозяйства Украины.

***

Всем, кто сельское хозяйство

В Украине развивает,

Мы желаем много счастья,

С праздником их поздравляем,

Пусть поля и огороды

Расцветают, плодоносят,

Пусть работники и дальше

Пользу для страны приносят!

Поздравляем с профессиональным праздником всех, кто имеет отношение к сельскому хозяйству Украины. Богатство одних стран в нефти и газе, а других — в зерне, молоке и мясе. Вы — творцы богатства, пусть же удача улыбается вам всегда и во всем, а погода и природа помогают в вашей работе.

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Автор: Кристина Кащавцева