Сегодня в Украине отмечается молодой праздник, посвященный всем полицейским нашей страны.

Сегодня, 4 июля, отмечается День полиции Украины – молодой профессиональный праздник служителей правопорядка. Полицейские в этот день принимают поздравления до родных и друзей, а также коллег и начальников. В полицейских участках в этот день проводятся награждения лучших сотрудников или корпоративы, если праздник выпал на выходной.

История Дня полиции в Украине

День полиции Украины был установлен указом Петра Порошенко в 2015 году. Отмечался он 4 августа в день принятия закона об этом празднике. В 2017 году новый указ изменил дату празднования на 4 июля. В эту дату первые патрульные полицейские приняли присягу на Софийской площади в Киеве.

Поздравления с Днем национальной полиции Украины

В день полиции поздравить

Славных я хочу бойцов.

За порядок в Украине

Каждый жизнь отдать готов.

Благодарность вам, ребята,

За отвагу, адский труд.

Результаты пусть работы

Все печали унесут.

Вам пожелать хочу, ребята,

Иметь достойную зарплату,

Надежных преданных подруг,

Звезд на погоны и заслуг.

Силы, доблести желаю

И заслуженных наград.

На пути к великой цели

Вам сломить все сто преград.

Охраняют в Украине

И порядок и покой.

Службу чтят, несут прилежно,

Каждый 1-й тут — герой.

Не грустят, не унывают

В целом — весело живут.

Скоро, знают точно, власти

Всем по «звездочке» дадут.

Продолжайте в том же духе

Охраняйте сон страны,

Поздравляю с днем ​​полиции,

Наши смелые сыны!

День полиции сегодня

Отмечает вся страна.

Знаем все, что служба эта

И опасна и трудна.

Сил желаю и здоровья

Нашим полицейским,

Чтобы дать отпор достойным

Планам лиходейским.

Работников полиции Украины поздравляем,

Вы наши верные защитники. И потому

Всего вам только наилучшего желаем

Ну, и, конечно, защищать страну.

Пусть будет всё у вас прекрасно,

Доходы неизменно пусть растут.

И небосвод пусть будет ясным,

И дома радости пусть ждут.

Поздравляю с Днём полиции в Украине. А пожелать хочу неимоверных сил и отваги, терпения и бодрого здоровья, преуспевающей деятельности и удачной борьбы с преступниками и нарушителями, семейного счастья и благосостояния.

***

Доблестных украинских полицейских спешим поздравить с профессиональным праздником и пожелать новых достижений в работе и продвижения по служебной лестнице. Хочется, чтобы гражданам нашей страны жилось спокойно. Пусть станет меньше коррупции, а уровень преступности снижается с каждым днем! Оставайтесь достойными представителями своей доблестной профессии! С праздником!

***

Дорогие наши стражи порядка! Вашими силами достигается безопасность граждан нашей страны. Пусть ваши трудовые будни будут спокойными, а в семьях царит мир и любовь.

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Автор: Екатерина Пулатова