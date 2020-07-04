4 июля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Какой праздник 4 июля 2020
В этот день мир отмечает Международный день Днепра, Международный день кооперативов.
В Украине - День судебного эксперта и День национальной полиции, в США – День независимости, День кантри-музыки, День салата «Цезарь», Дни Тома Сойера, День приготовления яичницы на тротуаре, в Тонге - День короля, в Латвии - День памяти геноцида еврейского народа в годы Второй мировой войны, в Италии - День Гарибальди, в Норвегии – День рождения королевы, в Руанде - День освобождения.
Памятные даты 4 июля, годовщины и события
В 1631 году в Париже открылось первое агентство по занятости - адресное бюро.
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В 1776 году в этот день была подписана Декларация независимости США.
В 1862 году во время пикника Чарльз Доджсон начал рассказывать Алисе Лидделл историю о девочке, побежавшей вслед за кроликом в Страну чудес. Десятилетняя слушательница стала настаивать, чтобы он записал эту историю. Доджсон последовал совету и под именем Льюиса Кэрролла написал книгу «Алиса в Стране чудес».
В 1903 году президент США Рузвельт торжественно объявил об открытии тихоокеанской линии связи, разослав по кабелю, проложенному по дну Тихого океана, сообщения по всему миру.
В 1960 году на флаге США добавилась 50-я звезда в честь присоединения Гавайских островов.
В 1966 году группа «Битлз» очутилась в центре скандала на Филиппинах - не прибыла на прием, организованный женой президента страны Имельдой Маркос.
В 1989 году пилот самолета МиГ-23 ВВС СССР, взлетевшего в Польше, катапультировался на 41-й секунде полета, неуправляемый лайнер пролетел 900 км и упал в Бельгии после того, как у него закончилось топливо. При падении на земле погиб 1 человек.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 4 июля чтит память мученика Иулиана Тарсийского. Другие названия праздника: «Ульянов день», «Ульяндень», «Липов цвет». Цветки липы, собранные 4 июля, обладают целебной силой. В этот день готовили специальный липовый порошок, который может залечивать ожоги и останавливать кровотечение. Женщины в былые времена использовали липу в косметических целях: липовый настой делает кожу мягкой и гладкой, а сок укрепляет волосы.
Что сегодня нельзя делать
Нельзя рубить липу – накличете на себя беду. Дерево лучше не садить под домом, потому что если оно засохнет, то это знак близкой смерти. Не стоит сегодня отправляться в дорогу – накличете на себя неприятности и болезни. Не нужно начинать ничего нового, эти дела не принесут желаемого результата.
Приметы на 4 июля
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- с утра и до полудня ветер следует за солнцем - погода в ближайшие дни будет хорошей;
- после дождя парит, а солнце яркое и жаркое - еще будут осадки.
4 июля именины
Именины у Анастасии, Георгия, Терентия, Алексея, Василисы, Иулиана, Максима, Павла, Николая и Никиты.
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