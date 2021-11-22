В День памяти Георгия Победоносца нельзя отправляться в далекую дорогу.

23 ноября церковь отмечает День памяти Георгия Победоносца. В эту дату мы вспоминаем о смерти одного из самых известных христианских мучеников. У этого святого есть ещё две даты в православном календаре – 6 мая и 9 декабря.

Кто такой Георгий Победоносец

Святой Георгий родился в Каппадокии в верующей семье. В юности он прошел военную службу и был принят в императорскую стражу Диоклетиана. Однако когда Диоклетиан начал гонения на христиан, Георгий не отрекся от Бога.

За христианскую веру Георгия заточили в тюрьме и подвергли страшным пыткам, в том числе и пыткам на колесе. По легенде, все нанесенные Георгию раны сразу излечивались. Видя чудесное исцеление мученика, многие язычники уверовали в Христа.

В итоге священномученика казнили. За победу над страданиями и праведный образ жизни его назвали Победоносцем. Георгий Победоносец часто изображается на иконах верхом на белом коне с красным плащом мученика.

День Георгия Победоносца: что можно и нельзя делать

По традиции в этот день посещают богослужение, освящают хлеб и соль в церкви. Освященным хлебом угощают детей. Святому Георгию молятся о здоровье домашнего скота и благополучии военных. Тезки святого могут обратиться к мученику с просьбой или молитвой.

В этот день нельзя отправляться в далекую дорогу. Считается, что в пути может случиться беда или несчастный случай. Также 23 ноября не отмечают свадьбу и не начинают новых дел. В день памяти Георгия Победоносца нельзя никому одалживать вещи и деньги, иначе с ними можно отдать свое счастье.

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Автор: Екатерина Пулатова