Специалисты, которые занимаются исследованием и лечением заболеваний ушей, гортани и носа называются отоларингологами. В разговорной речи чаще всего используется определение ЛОР. Это аббревиатура слова "ларингооторинолог".
День лора в Украине - отдельный праздник и это не то же самое, что День медика.
День отоларинголога - дата, история и традиции праздника
Ежегодно 29 сентября в Украине отмечают профессиональный праздник работники медицины. И это не общий праздник, а торжество в честь специалистов из определенной области. Врачи отоларингологи занимаются только недугами, связанные с ухом, горлом или носом.
Читайте такжеВера, Надежда, Любовь 2021: история праздника и самые красивые поздравления29 сентября ЛОР-врачи принимают поздравления от руководства, коллег и благодарных пациентов.
Профессия отоларинголога своими корнями уходит далеко в прошлое. Историки и археологи утверждают, что в Древнем Египте, Греции и Индии были случаи обращения к врачам с заболеваниями ушей или носоглотки.
К счастью, методы лечения сейчас не такие, как тогда. Окончательно отоларингология приобрела статус отдельной ветви медицины примерно в XVIII веке.
День отоларинголога - поздравления с праздником, открытки и стихи
Доктор ЛОР всегда в почете,
Лучший "ухо-горло-нос",
В праздник вам желаю счастья,
Воплощения всех грез.
Сил вам, крепости, здоровья,
Исцеление нести,
Пусть лишь радость, мир и счастье
Ждут вас, доктор, впереди.
Поздравляем с профессиональным праздником, Днем отоларинголога! Желаем, чтобы ваши пациенты быстро выздоравливали. Чтобы ушки, горлышки и носики не чихали, не кашляли и хорошо слышали! Пусть ваша работа приносит радость, спокойствие и удовольствие. Ваши врачебные труды - бесценны! Достатка вам, здоровья и хорошего настроения!
***
С Днем отоларинголога! Пусть будут пациенты
Премного благодарны вам за благородный труд,
Случаются лишь яркие и добрые моменты,
Все дни вам лишь хорошее и светлое несут!
Начальство пусть оценит все стремления, старанья,
Зарплату поднимает вам и премии дает,
Еще желаем радости, любви и пониманья,
И пусть душа чудесная, как соловей, поет!
Поздравляю с Днём отоларинголога и хочу пожелать отличного слуха, звонкого и чистого голоса, свежего и спокойного дыхания. Пусть всегда удаётся оказывать помощь своим пациентам, пусть любое дело жизни завершается успехом и удачей, пусть каждый день будет весёлым и счастливым.
***
Если ухо вдруг болит
Или горлышко першит,
Или вдруг напал ринит,
К тебе каждый поспешит!
К ЛОРу очередь всегда,
Потому тебе желаю
Лишь успешного труда,
Всех лечи, проблем не зная!
Пусть растет зарплата ввысь,
Ведь ты профи в своем деле!
Пусть прекрасной будет жизнь
И сбываются все цели!
Поздравляю с Днём отоларинголога и пожелаю никогда не портить своё здоровье и помогать поправлять его другим. Пусть работа приносит радость и благодарность, пусть в жизни будет счастье и успех, пусть каждый день проходит плодотворно, пусть в трудную минуту поддержит близкий человек. Благополучия и успешного саморазвития!
***
Ты - ЛОР врач, бесспорный мастер,
Лечишь ухо, горло, нос,
Я в твой праздник пожелаю,
Чтобы труд удачу нес.
Ладится пускай работа.
Дышит ровно пациент,
Пусть отступят ларингиты
И отиты все в момент.
Счастья личного желаю,
Чтоб везло во всем тебе,
Пусть профессия откроет
Пусть к свершениям в судьбе.
Поздравляю с Днём отоларинголога. Желаю слышать в свой адрес только комплименты и добрые слова, желаю, чтобы никто "не наступал на горло", желаю носом чуять аромат удачи. Пусть у здорового и опытного врача и пациенты будут здоровы, пусть каждый день дарит тебе надежду, отраду, благо и любовь.
***
День отоларинголога сегодня.
Вас, доктора, сердечно поздравляем!
Любви, терпенья, счастья и здоровья
Мы от души вам искренне желаем!
Лечите пациентов с вдохновеньем
И сами не болейте никогда,
Пусть в жизни будет счастье и везенье
И пусть зарплата радует всегда!
Поздравляю с Днём отоларинголога. Желаю, чтобы от тебя все пациенты уходили здоровыми. Желаю, чтобы к тебе с каждым днём приходил успех и достаток. Желаю слышать только добрые слова. Желаю, чтобы в жизни были поводы только для радостных криков. Желаю вдыхать воздух отрады и вдохновения. Удачной практики и благополучной деятельности, состоятельной жизни и большого счастья в ней.
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