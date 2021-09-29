Врач ухо горло нос - виновник сегодняшнего торжества.

Специалисты, которые занимаются исследованием и лечением заболеваний ушей, гортани и носа называются отоларингологами. В разговорной речи чаще всего используется определение ЛОР. Это аббревиатура слова "ларингооторинолог".

День лора в Украине - отдельный праздник и это не то же самое, что День медика.

День отоларинголога - дата, история и традиции праздника

Ежегодно 29 сентября в Украине отмечают профессиональный праздник работники медицины. И это не общий праздник, а торжество в честь специалистов из определенной области. Врачи отоларингологи занимаются только недугами, связанные с ухом, горлом или носом.

Читайте такжеВера, Надежда, Любовь 2021: история праздника и самые красивые поздравления29 сентября ЛОР-врачи принимают поздравления от руководства, коллег и благодарных пациентов.

Профессия отоларинголога своими корнями уходит далеко в прошлое. Историки и археологи утверждают, что в Древнем Египте, Греции и Индии были случаи обращения к врачам с заболеваниями ушей или носоглотки.

К счастью, методы лечения сейчас не такие, как тогда. Окончательно отоларингология приобрела статус отдельной ветви медицины примерно в XVIII веке.

День отоларинголога - поздравления с праздником, открытки и стихи

Доктор ЛОР всегда в почете,

Лучший "ухо-горло-нос",

В праздник вам желаю счастья,

Воплощения всех грез.

Сил вам, крепости, здоровья,

Исцеление нести,

Пусть лишь радость, мир и счастье

Ждут вас, доктор, впереди.

Поздравляем с профессиональным праздником, Днем отоларинголога! Желаем, чтобы ваши пациенты быстро выздоравливали. Чтобы ушки, горлышки и носики не чихали, не кашляли и хорошо слышали! Пусть ваша работа приносит радость, спокойствие и удовольствие. Ваши врачебные труды - бесценны! Достатка вам, здоровья и хорошего настроения!

***

С Днем отоларинголога! Пусть будут пациенты

Премного благодарны вам за благородный труд,

Случаются лишь яркие и добрые моменты,

Все дни вам лишь хорошее и светлое несут!

Начальство пусть оценит все стремления, старанья,

Зарплату поднимает вам и премии дает,

Еще желаем радости, любви и пониманья,

И пусть душа чудесная, как соловей, поет!

Поздравляю с Днём отоларинголога и хочу пожелать отличного слуха, звонкого и чистого голоса, свежего и спокойного дыхания. Пусть всегда удаётся оказывать помощь своим пациентам, пусть любое дело жизни завершается успехом и удачей, пусть каждый день будет весёлым и счастливым.

***

Если ухо вдруг болит

Или горлышко першит,

Или вдруг напал ринит,

К тебе каждый поспешит!

К ЛОРу очередь всегда,

Потому тебе желаю

Лишь успешного труда,

Всех лечи, проблем не зная!

Пусть растет зарплата ввысь,

Ведь ты профи в своем деле!

Пусть прекрасной будет жизнь

И сбываются все цели!

Поздравляю с Днём отоларинголога и пожелаю никогда не портить своё здоровье и помогать поправлять его другим. Пусть работа приносит радость и благодарность, пусть в жизни будет счастье и успех, пусть каждый день проходит плодотворно, пусть в трудную минуту поддержит близкий человек. Благополучия и успешного саморазвития!

***

Ты - ЛОР врач, бесспорный мастер,

Лечишь ухо, горло, нос,

Я в твой праздник пожелаю,

Чтобы труд удачу нес.

Ладится пускай работа.

Дышит ровно пациент,

Пусть отступят ларингиты

И отиты все в момент.

Счастья личного желаю,

Чтоб везло во всем тебе,

Пусть профессия откроет

Пусть к свершениям в судьбе.

Поздравляю с Днём отоларинголога. Желаю слышать в свой адрес только комплименты и добрые слова, желаю, чтобы никто "не наступал на горло", желаю носом чуять аромат удачи. Пусть у здорового и опытного врача и пациенты будут здоровы, пусть каждый день дарит тебе надежду, отраду, благо и любовь.

***

День отоларинголога сегодня.

Вас, доктора, сердечно поздравляем!

Любви, терпенья, счастья и здоровья

Мы от души вам искренне желаем!

Лечите пациентов с вдохновеньем

И сами не болейте никогда,

Пусть в жизни будет счастье и везенье

И пусть зарплата радует всегда!

Поздравляю с Днём отоларинголога. Желаю, чтобы от тебя все пациенты уходили здоровыми. Желаю, чтобы к тебе с каждым днём приходил успех и достаток. Желаю слышать только добрые слова. Желаю, чтобы в жизни были поводы только для радостных криков. Желаю вдыхать воздух отрады и вдохновения. Удачной практики и благополучной деятельности, состоятельной жизни и большого счастья в ней.

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Автор: Кристина Кащавцева