Уже совсем скоро в Украине будут отмечать День медика. Это ежегодный профессиональный праздник всех медицинских работников.
Когда День медика 2021
В Украине празднование Дня медицинского работника традиционно проходит в третье воскресенье июня. Дата праздника закреплена указом президента Украины № 281/94 от 3 июня 1994 года, а инициирован он был работниками учреждений здравоохранения страны.
Таким образом, День медика в 2021 году приходится на 20 июня.
Интересные факты о медиках и медицине
Медики не носили белые халаты до XIX века. Они надевали обычную одежду, чаще всего траурно-черную. Белые халаты появились после того, как врачи осознали важность стерильности в медицинской практике.
Читайте такжеДень отца 2021: как поздравить и что подарить родному человекуВ 2009 году итальянский нейрохирург Клаудио Витале пережил инфаркт прямо во время проведения операции у пациента. Однако он продолжил операцию и лишь через полчаса, убедившись, что жизни больного ничего не грозит, доктор обратился за помощью к коллегам и был прооперирован.
Первая пересадка сердца от человека к человеку состоялась 3 декабря 1967 года. Операция прошла в Кейптауне (ЮАР) в больнице Гроот Шур, а провел ее кардиохирург Кристиан Барнард.
Структура ДНК в виде двойной спирали была предложена в 1953 году молекулярными биологами Фрэнсисом Криком и Джеймсом Вотсоном.
Великий Гиппократ перед тем, как назначить больному лекарство, рекомендовал лечебное голодание, чтобы организм восстановил все функции.
По статистике, около 64% медиков в мире работают сверхурочно.
Поздравления с Днем медика в стихах и прозе
***
Всех, кто халаты белые носит,
Всех, кого мы о помощи просим,
Всех, кому жалобы мы предъявляем,
С Днем медицинским сейчас поздравляем!
Пусть вам всегда хватает терпенья
Всех пациентов встречать с настроеньем,
Пусть не коснуться вас беды и хвори,
Денег пускай вам платят поболе,
И среди кучи своих добродетелей
Медика День непременно отметьте!
***
Медицина — призванье твоё на века,
Пусть твой глаз будет точным, и твёрдой — рука,
Пусть бегут все болезни и горести прочь,
Ты на страже здоровья стоишь день и ночь!
***
Ты клятву Гиппократа соблюдаешь
И день за днем болезни побеждаешь,
Про все на свете можешь позабыть,
Чтоб блеск в глазах и радость возвратить!
И в этот летний день без промедленья
Прими слова любви и восхищенья,
Пускай добро, удача и мечта
Тебя сопровождают сквозь года!
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День медицинского работника - один из самых важных и необходимых праздников. Поэтому в этот день мы поздравляем самых ценных людей, которым доверяем свое здоровье. Пусть никогда вас не коснуться беды и печали, а только удача и радость вас сопровождает.
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С Днем медицинского работника! Ваша профессия гуманна и необходима, и вместе с тем невероятно ответственна: у вас нет права на ошибку. Пусть растёт ваш опыт и профессионализм, пусть работа будет предметом вашей гордости и осознания необходимости в обществе. Удач вам, профессионального и карьерного роста, достойных зарплат и благодарных пациентов!
***
Здоровье дарите вы всем,
Нас избавляя от проблем.
Желаем в праздник отдыхать,
И в жизни горестей не знать,
Пусть ценится всегда ваш труд
И вести добрые лишь ждут,
Поменьше будет пациентов,
Побольше радостных моментов.
***
Профессия медицинский работник
Не знает случайных людей.
Она собирает ответственных, честных
И преданных клятве своей.
Храните верность избранной дороге,
И пусть достанет мудрости и сил
Жить счастливо, спокойно, без тревоги,
И чтобы труд ваш только радость приносил.
***
Поздравляю с Днем медика! Желаю не только заботиться о здоровье окружающих, но и беречь свое. Пусть долгую вашу жизнь одарит счастливыми моментами и приятными воспоминаниями, пониманием и благодарностью людей. Успехов в вашем деле и хорошего настроения.
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С праздником, уважаемые медицинские работники! Без ваших чистых сердец, заботливых рук, понимающих глаз трудно представить себе наше здоровье и душевное спокойствие. Желаем вам гармонии в душе и мыслях, в отношениях и чувствах.
С Днем медика - картинки и открытки
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