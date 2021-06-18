Каждый год в адрес медицинских работников по случаю их профессионального праздника звучат самые искренние пожелания.

Уже совсем скоро в Украине будут отмечать День медика. Это ежегодный профессиональный праздник всех медицинских работников.

Когда День медика 2021

В Украине празднование Дня медицинского работника традиционно проходит в третье воскресенье июня. Дата праздника закреплена указом президента Украины № 281/94 от 3 июня 1994 года, а инициирован он был работниками учреждений здравоохранения страны.

Таким образом, День медика в 2021 году приходится на 20 июня.

Интересные факты о медиках и медицине

Медики не носили белые халаты до XIX века. Они надевали обычную одежду, чаще всего траурно-черную. Белые халаты появились после того, как врачи осознали важность стерильности в медицинской практике.

Читайте такжеДень отца 2021: как поздравить и что подарить родному человекуВ 2009 году итальянский нейрохирург Клаудио Витале пережил инфаркт прямо во время проведения операции у пациента. Однако он продолжил операцию и лишь через полчаса, убедившись, что жизни больного ничего не грозит, доктор обратился за помощью к коллегам и был прооперирован.

Первая пересадка сердца от человека к человеку состоялась 3 декабря 1967 года. Операция прошла в Кейптауне (ЮАР) в больнице Гроот Шур, а провел ее кардиохирург Кристиан Барнард.

Структура ДНК в виде двойной спирали была предложена в 1953 году молекулярными биологами Фрэнсисом Криком и Джеймсом Вотсоном.

Великий Гиппократ перед тем, как назначить больному лекарство, рекомендовал лечебное голодание, чтобы организм восстановил все функции.

По статистике, около 64% медиков в мире работают сверхурочно.

Поздравления с Днем медика в стихах и прозе

***

Всех, кто халаты белые носит,

Всех, кого мы о помощи просим,

Всех, кому жалобы мы предъявляем,

С Днем медицинским сейчас поздравляем!

Пусть вам всегда хватает терпенья

Всех пациентов встречать с настроеньем,

Пусть не коснуться вас беды и хвори,

Денег пускай вам платят поболе,

И среди кучи своих добродетелей

Медика День непременно отметьте!

***

Медицина — призванье твоё на века,

Пусть твой глаз будет точным, и твёрдой — рука,

Пусть бегут все болезни и горести прочь,

Ты на страже здоровья стоишь день и ночь!

***

Ты клятву Гиппократа соблюдаешь

И день за днем болезни побеждаешь,

Про все на свете можешь позабыть,

Чтоб блеск в глазах и радость возвратить!

И в этот летний день без промедленья

Прими слова любви и восхищенья,

Пускай добро, удача и мечта

Тебя сопровождают сквозь года!

***

День медицинского работника - один из самых важных и необходимых праздников. Поэтому в этот день мы поздравляем самых ценных людей, которым доверяем свое здоровье. Пусть никогда вас не коснуться беды и печали, а только удача и радость вас сопровождает.

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С Днем медицинского работника! Ваша профессия гуманна и необходима, и вместе с тем невероятно ответственна: у вас нет права на ошибку. Пусть растёт ваш опыт и профессионализм, пусть работа будет предметом вашей гордости и осознания необходимости в обществе. Удач вам, профессионального и карьерного роста, достойных зарплат и благодарных пациентов!

***

Здоровье дарите вы всем,

Нас избавляя от проблем.

Желаем в праздник отдыхать,

И в жизни горестей не знать,

Пусть ценится всегда ваш труд

И вести добрые лишь ждут,

Поменьше будет пациентов,

Побольше радостных моментов.

***

Профессия медицинский работник

Не знает случайных людей.

Она собирает ответственных, честных

И преданных клятве своей.

Храните верность избранной дороге,

И пусть достанет мудрости и сил

Жить счастливо, спокойно, без тревоги,

И чтобы труд ваш только радость приносил.

***

Поздравляю с Днем медика! Желаю не только заботиться о здоровье окружающих, но и беречь свое. Пусть долгую вашу жизнь одарит счастливыми моментами и приятными воспоминаниями, пониманием и благодарностью людей. Успехов в вашем деле и хорошего настроения.

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С праздником, уважаемые медицинские работники! Без ваших чистых сердец, заботливых рук, понимающих глаз трудно представить себе наше здоровье и душевное спокойствие. Желаем вам гармонии в душе и мыслях, в отношениях и чувствах.

С Днем медика - картинки и открытки

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Автор: Алина Вишневская