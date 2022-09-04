Ежегодно в Украине День нефтяника отмечается во второе воскресенье сентября, в 2022-м году этот праздник выпадает на 11 число. В эту дату все украинские газовики и нефтяники получают поздравления, а компании в этой сфере устраивают праздничные мероприятия. УНИАН подскажет, как поздравить работников нефтяной и газовой промышленности.
Также напоминаем, что 11 сентября отмечается важный православный праздник - Усекновение главы Иоанна Предтечи 2022.
День нефтяника 2022 - поздравления и открытки
Украина славит вас,
За ваш труд, за нефть и газ.
Вам "спасибо" говорит,
Ведь ваш труд очень велик!
Вы в дома тепло несете,
И всегда у всех в почете.
Счастья вам и всех-всех благ,
Крепко стойте на ногах!
И успехов вам во всем,
Радости вам полон дом.
Пусть удача рядом будет,
Наш народ вас не забудет!
Поздравляю с Днём работников нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения Украины. Пусть длинной будет твоя жизнь, как полное название этого праздника, пусть присутствует в ней счастье и любовь в таком количестве, сколько у нефтяников денег, пусть работается легко и весело без единой аварии и поломки, без единого препятствия и подвоха, пусть с таким работником, как ты, наша страна и спит, и греется, и встречает каждый новый день с тёплой улыбкой.
***
Все ресурсы - нефть и газ
Согревают в зиму нас,
Чтобы не замёрз народ,
Топливо рекой течёт.
Украина спит спокойно,
Ведь работник есть достойный,
Всю страну ты обеспечишь,
Это бремя взяв на плечи.
Твоя сфера трудовая
С каждым днём пусть процветает
И доход тебе несёт,
Непременно, круглый год!
Поздравляем всех украинских представителей профессий, связанных с нефтеперерабатывающей и газовой промышленностью с их профессиональным днем! Желаем им успешной работы и сосредоточенности, необходимой в столь серьезных отраслях. Пусть удача всегда улыбается вам.
***
Идут по трубам нефть и газ исправно,
Все потому, что кадры просто класс!
Заслуги ваши видимы так явно,
Сегодня очень рады мы за вас!
Желаем вам здоровья и богатства,
Всех благ земных, о чем мечтали вы,
Чтоб ваше нефтегазовое братство,
Лишь радость получало от судьбы.
Желаем, чтобы счастье вы лопатой
Могли грести, кто хочет - получи,
Чтоб щедростью душа была богата,
И от любви не прятали ключи!
Простые люди благодарны вам за тепло в домах и квартирах зимой. Уют и комфорт в скромных помещениях и шикарных апартаментах чувствует каждый из нас благодаря вам. Газ и нефть - это золотой запас современности. Добывайте его для того, чтобы дарить людям тепло и радость.