Кто отмечает День нефтяника и как лучше всего поздравить сотрудников - узнайте в материале УНИАН.

Ежегодно в Украине День нефтяника отмечается во второе воскресенье сентября, в 2022-м году этот праздник выпадает на 11 число. В эту дату все украинские газовики и нефтяники получают поздравления, а компании в этой сфере устраивают праздничные мероприятия. УНИАН подскажет, как поздравить работников нефтяной и газовой промышленности.

Также напоминаем, что 11 сентября отмечается важный православный праздник - Усекновение главы Иоанна Предтечи 2022.

День нефтяника 2022 - поздравления и открытки

Украина славит вас,

Видео дня

За ваш труд, за нефть и газ.

Вам "спасибо" говорит,

Ведь ваш труд очень велик!

Вы в дома тепло несете,

И всегда у всех в почете.

Счастья вам и всех-всех благ,

Крепко стойте на ногах!

И успехов вам во всем,

Радости вам полон дом.

Пусть удача рядом будет,

Наш народ вас не забудет!

Поздравляю с Днём работников нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения Украины. Пусть длинной будет твоя жизнь, как полное название этого праздника, пусть присутствует в ней счастье и любовь в таком количестве, сколько у нефтяников денег, пусть работается легко и весело без единой аварии и поломки, без единого препятствия и подвоха, пусть с таким работником, как ты, наша страна и спит, и греется, и встречает каждый новый день с тёплой улыбкой.

***

Все ресурсы - нефть и газ

Согревают в зиму нас,

Чтобы не замёрз народ,

Топливо рекой течёт.

Украина спит спокойно,

Ведь работник есть достойный,

Всю страну ты обеспечишь,

Это бремя взяв на плечи.

Твоя сфера трудовая

С каждым днём пусть процветает

И доход тебе несёт,

Непременно, круглый год!

Поздравляем всех украинских представителей профессий, связанных с нефтеперерабатывающей и газовой промышленностью с их профессиональным днем! Желаем им успешной работы и сосредоточенности, необходимой в столь серьезных отраслях. Пусть удача всегда улыбается вам.

***

Идут по трубам нефть и газ исправно,

Все потому, что кадры просто класс!

Заслуги ваши видимы так явно,

Сегодня очень рады мы за вас!

Желаем вам здоровья и богатства,

Всех благ земных, о чем мечтали вы,

Чтоб ваше нефтегазовое братство,

Лишь радость получало от судьбы.

Желаем, чтобы счастье вы лопатой

Могли грести, кто хочет - получи,

Чтоб щедростью душа была богата,

И от любви не прятали ключи!

Простые люди благодарны вам за тепло в домах и квартирах зимой. Уют и комфорт в скромных помещениях и шикарных апартаментах чувствует каждый из нас благодаря вам. Газ и нефть - это золотой запас современности. Добывайте его для того, чтобы дарить людям тепло и радость.

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