Сколько в среднем зарабатывает операционная медсестра и как лучше поздравить ее с профессиональными достижениями - узнайте в материале УНИАН.

В Украине профессия медсестры не пользуется особой популярностью - график и условия работы сложно назвать пределом мечтаний, а о зарплатах, которые медики получают "на руки", сотрудники сферы здравоохранения предпочитают тактично умолчать.

Тем не менее, медицинский работник - это призвание, такую работу нужно любить. Именно поэтому УНИАН предлагает поздравить сегодня медицинских сестер с их праздником, чтобы поддержать боевой дух и выразить благодарность за труды.

День операционной медицинской сестры - история даты

Впервые такая профессия появилась в 1891 году - уже тогда медики оказывали помощь врачам во время операций. Но сам праздник 15 февраля 2009 года учредили представители "Европейской ассоциации операционных медицинских сестер".

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Суть профессии заключается в том, чтобы быть "на подхвате" у хирурга, поэтому медсестер обучают необходимым навыкам. Многие годы младшие медицинские работники не могли принимать никаких решений и подчинялись хирургам. Сейчас, зачастую, операционная сестра - это самодостаточный и образованный специалист, который может самостоятельно решить ту или иную проблему, если позволяет квалификация.

Сколько в среднем зарабатывает операционная медсестра

Начнем с того, что такую должность не может занять безответственный человек. Медсестра в операционной должна уметь оказать неотложную помощь, знать не только анатомию человека, но и законодательство, и стандарты работы. Именно поэтому талант, ответственность за жизни людей и высокий уровень образования - главные критерии для должности.

Наталья Гордиенко, работник бухгалтерского отдела одной из больниц Киева, говорит:

На сегодня работа медсестры в государственном медучреждении не пользуется большой популярностью. Молодежь в основном приходит для минимального стажа и опыта. Затем более опытные работники идут работать в частные учреждения, где однозначно больше заработная плата. Конечно, и в обычных больницах есть профессиональные работники - они на вес золота!

Что касается зарплаты, то у медсестры конечная сумма, которую она получает на руки, зависит от должностного оклада, доплаты к минимальной з/п, отработанных ночных смен, праздничных дней. Если медучреждение работает с кузнецовыми больными, то также начисляется дополнительная доплата к 300% заработной платы.

Поздравления с Днем операционной медицинской сестры

Добрые ангелы в белых халатах,

Нужны вы врачам и больным, что в палатах:

Поставить укол иль измерить давление,

У пациентов развеять сомнения.

Всё вы умеете, всё вам под силу.

Пусть вам воздастся, чтоб всё у вас было:

Счастье, здоровье, успех и тепло,

Чтобы всегда и во всём вам везло.

С Днем медсестры, дорогие вы наши.

Знайте, что нет вас милее и краше.

Поздравляю с Днем операционной сестры. От всей души хочу пожелать успехов, позитива, здоровья и прекрасного настроения. Пусть все мечты исполняются, работа приносит только радость и благодарность, а жизнь будет яркой и счастливой.

***

Желаю, чтобы в медицине

Была всегда успешна ты!

Не медсестра ты, а богиня,

Ты просто медсестра мечты!

Ты трудишься профессионально,

Готова всем всегда помочь,

Умна, красива, идеальна —

Любая хворь уходит прочь!

Трудись и дальше, медсестрица,

Зарплата вверх пускай растет,

Чтобы на море заграницей

Ты отдыхала каждый год!

Такую профессию может выбрать только по-настоящему добрый, отзывчивый, внимательный, чуткий к чужой беде человек. Так пусть же и вам в повседневной жизни встречаются только такие же сердечные люди. Желаем, чтоб ваш труд в нашей стране оценивали по достоинству. Счастья, любви и всех вам благ, дорогие медицинские сестрички.

***

С днем медсестры поздравляю сердечно,

Счастья, удачи, любви бесконечной!

Всегда оставаться заботливой, милой,

Терпенья побольше и внутренней силы.

Надежду и веру дарить пациентам,

Тепла, благодарности, добрых моментов,

Коллег уважения, благополучия,

Везения в жизни, всего наилучшего!

Дорогие наши медицинские сестры! В этот день мы рады поздравить вас с профессиональным праздником и сердечно поблагодарить за ваш важный и достойный труд. Вы — добрые феи в белых халатах, красивые спасительницы человеческого здоровья, настоящие оруженосцы врачей. Без вас работа медицинских учреждений попросту не была бы возможна. Спасибо вам, очаровательные сестры, за то, что ваши хрупкие плечи выдерживают все данные вам судьбой и профессией тяготы!

***

Медицинская сестра —

Не работа, а призванье.

Сколько же у вас добра

В сердцах, заботы и вниманья!

За труд нелегкий вам поклон

И от души благодаренье.

Желаем вам не знать тревог,

Пусть вам сопутствует везенье.

Пусть будет жизнь у вас светла,

Легка и сказочно красива,

Желаем счастья вам сполна,

Любви, здоровья, позитива!

Поздравляем вас с Днем операционной сестры! Хотим пожелать, прежде всего, отличного здоровья и благополучия в личной жизни. Пусть ваша доброта, отзывчивость и забота возвращается к вам в двойном объеме, радует вас приятными моментами, словами и улыбками людей, которых вы делаете крепче и счастливее. Теплоты вам и добрейших подарков судьбы.

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