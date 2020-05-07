День матери в Украине: история и традиции праздника

Мать издавна считают символом хранительницей семьи. Однако роль женщины не ограничивается сугубо воспитанием детей и заботами о муже.

День матери празднуется в мире 10 мая, в Украине традиционно во второе воскресенье мая. В этот день принято поздравлять своих мамочек и благодарить их за подаренную жизнь и теплую поддержку.

История Дня матери

День матери впервые начали отмечать после Первой мировой в Швеции, Норвегии, Дании, Германии и Чехословакии.

До этого Британия праздновала так называемое «материнское воскресенье» – в четвертое воскресенье Великого поста.

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Идею отдать женщинам одно из воскресений в году озвучивали в США еще в конце 1800-х годов, но тогда поддержки она не получила. Официально поздравлять всех мам на планете начали только в начале 20 века благодаря содействию отдельных американских активисток.

Традиции Дня матери

Мать издавна считают символом хранительницей семьи. Однако в настоящее время участились дискуссии вокруг роли женщины в семье, поскольку ее роль не ограничивается сугубо воспитанием детей и заботами о муже. Мать, кроме того, объединяет с бытом работу, находит время на саморазвитие и выступает активным членом общества. Поэтому традиции поздравления женщин должны быть пересмотрены, считают международные сообщества.

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У христиан 10 мая также ассоциируется с Матерью Божьей, к которой верующие обращаются, прося заступничества и помощи. В мае люди выражают благодарность материнскому самопожертвованию, когда природа отправляет планету в пышные уборы весенних цветов.

День матери в Украине

День матери в Украине впервые отметили в советском Львове – в 1929 году. С тех пор украинки распространили эту традицию на земле Тернопольской области и Восточной Галичины.

Вскоре СССР запретил празднования этого праздника, а уже с 1990 года благодаря усилиям общественных организаций Праздник матери вернулся в Украину.

Официально День матери празднуют в Украине с подписанием президентом соответствующего указа от 10 мая 1999 года.