Сегодня отмечают необычный и очаровательный праздник - Европейский день кота.

17 февраля празднуют День кота в Европе. Сегодня - отличный повод показать своему любимцу, как сильно вы его любите и подарить ему что-то приятное. Немного об истории этого дня и как можно порадовать своего "хвостика" - читайте в материале УНИАН.

Ранее мы рассказывали, когда отмечают Кошачий Новый год и какие традиции этого праздника.

День кота в Европе - история необычного праздника

Европейский день кота появился в 1992 году. Его инициатором стала итальянская журналистка Клаудия Анжелетти из журнала "Tuttogatto". Она увлеклась идеей установить дату для Национального дня кошек и провела опрос среди читателей - когда лучше всего его отмечать.

Видео дня

Среди поступивших предложений был день 17 февраля. Клаудия выбрала его по двум причинам. Во-первых, по Зодиаку этот день находится под покровительством Водолея - это очень свободолюбивый и переменчивый знак, который как нельзя кстати подходит кошачьему характеру. Во-вторых, сыграла роль символика числа 17, которую можно было трактовать как одна жизнь семь раз. Поэтому и решили сделать 17 февраля праздник День кота. Идею отмечать его подхватили в других странах, в том числе и у нас.

Существуют и другие даты праздников в честь милых "хвостиков". Основная - Международный день кошек 8 августа.

День кота - как порадовать любимцев

Есть несколько вариантов, как можно интересно отметить 17 февраля День кота:

если у вас есть кот, побалуйте его чем-то вкусненьким или купите ему любимый корм или лакомства;

подарите коту подарок - у всех "хвостиков" разные предпочтения, но уверены, что новая игрушка понравится любому из них; это может быть звенящий мячик, дразнилка с перьями или мышка;

можно пойти еще дальше и организовать вечеринку на День кота 17 февраля, пригласив друзей своего подопечного; здесь, правда, нужно следить, чтобы мероприятие прошло мирно;

пожертвуйте в День кота деньги для приюта - сделайте счастливыми еще несколько пушистиков. Если такой приют есть недалеко от вас, можно самому отнести туда корм или игрушки для котиков и поиграть с ними или поработать там волонтером.

Если у вас нет кота - возьмите его из приюта. Поверьте, семья и дом станут лучшим подарком для животного. А кошачья ласка, тепло и мурлыканье - лучшей наградой для вас на долгое время.

Вас также могут заинтересовать новости: