Сегодня хвостики празднуют Кошачий Новый год.

2 января кошки во всем мире отмечают свой личный праздник - Кошачий Новый год. Если вдруг вы забыли поздравить своих котов 1 января, то сегодня - как раз тот самый день. УНИАН расскажет историю этого праздника, как его отметить и что подарить кошке на Новый год.

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Новый мяу-год у кошек - история праздника

Новый мяу-год кошки начали праздновать не так давно. В 2016 году семейная пара из США - Том и Рут Рой - придумали особый день, когда кошки могут наравне с людьми отметить свой Кошачий Новый год (Happy Mew Year for Cats Day). Зачем? Потому что коты этого стоят - и с нами согласится каждый, у кого есть кот или кошка.

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Кошачий Новый год - как отмечать

В день Нового мяу-года предлагают в первую очередь уделить внимание безопасности "хвостиков" во время зимних праздников. Коты известны своей любовью к новогодним елкам, игрушкам, гирляндам и никогда не упускают возможности "разобрать" елку. Поэтому нужно следить, чтобы кошки не наглотались елочной мишуры, не грызли провода электрических гирлянд, не разбили и не поранились стеклянными елочными игрушками, не наелись каких-то сладостей или бисквитов.

На Кошачий Новый год:

проведите весь день с котом - можете поспать с ним, он оценит;

сделайте коту новогодний подарок;

украсьте кошачью миску - только не мишурой, мы уже об этом говорили;

устройте коту праздничное застолье.

Можно, конечно, закатить и праздничную вечеринку на Кошачий Новый год - пригласить в гости других котов. Хотя если у вас кот, то лучше пригласить кошек, иначе может случиться праздничная драка. Поэтому решайте сами, насколько хороша эта идея.

Что подарить коту на Новый год - идеи

Коты и кошки оценят что-то очень вкусное или дребезжащее, но могут остаться равнодушными к зимнему комбинезону, новой переноске или туалету с балдахином. Поэтому вот несколько идей подарков, которые понравятся "хвостикам":

Лакомство

Это может быть кошачий корм, который обожает ваш кот или кошка. Или же купите специальные витаминизированные лакомства с различными вкусами - коты от них без ума.

Картонная коробка

Бюджетный вариант подарка. Коты обожают коробки и не упускают случая забраться и посидеть в них или погрызть. Можно коробку склеить и с одной стороны вырезать в ней дверь - получится временный домик для кота.

Когтеточка

Когтеточка-столбик, угловая когтеточка или когтеточка с домиком - котам по душе будет любая. Главное, чтобы было на чем сгонять стресс. Ну а вам главное, чтобы когтеточкой не было ваше любимое кресло.

Игрушки

Звенящие мячики, дразнилки с перьями, мышки - это не просто игрушки, которые нравятся котам. Такие развлечения нужны кошке для физического и интеллектуального развития, а еще для борьбы со стрессом и одиночеством. Чем больше у кота будет игрушек - тем лучше, но не забывайте их чередовать, чтобы они не наскучили все сразу.

Лежак

Коты любят спать на подоконниках. Преподнесите своему другу теплый лежак. Как вариант, можно подарить коту на Новый год гамак - закрепить его на батарее. Или же есть гамаки, которые крепятся к стеклу: это вообще красота для кота - лежишь себе в гамаке и наблюдаешь за происходящим на улице.

Интересные факты о кошках

Коты - удивительные животные, есть множество интересных фактов о кошках, вот некоторые из них.

В мире живет более 500 млн домашних кошек, а Австралию называют "кошачьей" страной" - здесь кошка живет почти в каждом доме.

Кошки спят около 18 часов в сутки.

Рисунок на носу каждой кошки неповторим, как отпечатки пальцев у человека.

Кошки - правши, а как коты - левши.

Кошки чувствуют настроение хозяев, а треть владельцев думает, что кошки читают их мысли.

В некоторых странах у кошек есть право на пенсию. Например, в Австрии коту положено пособие за охрану склада с зерном. Пенсию выдают натурпродуктом: мясом, молоком и бульоном.

Самая богатая кошка в мире - по кличке Блэки, он получила в наследство от хозяина 15 млн фунтов стерлингов.

В Австралии и Великобритании считают, что черные кошки приносят удачу. Также удачными называют трехмастных кошек, в США их называют "money cats" (денежные кошки).

Если у вас нет кота или кошки, поздравьте с Кошачим Новым годом бездомных животных: покормите уличную "бродяжку" или окажите посильную помощь приюту для животных. И, возможно, уже вскоре в вашем доме появится новый член семьи. Поверьте нам на слово - вы об этом не пожалеете.

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