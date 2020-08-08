Всемирный День кошек: интересные факты и поздравления для настоящих любителей котов

Кошки живут с человеком уже более 9 тысяч лет. Их почитали древние египтяне и современные фелинологи.

Международный день кошек - это праздник, который проводится 8 августа каждого года.

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Праздник был создан в 2002 году Международным фондом защиты животных.

Международный день кошек также называют Всемирным днем ​​кошек в некоторых странах, и с момента своего создания он растет во всем мире.

Стоит отметить, что День кошек в разных странах отмечают в разные даты. Например, я Японии - 22 февраля, в США - 29 октября, а в Польше - 17 февраля.

Всемирный День кошек - как отмечать

Не существует единого правила или стандарта празднования этого дня. Но если вы любитель этих животных или являетесь хозяином усатого четвероного друга, то сделать этот день особенным для своего питомца можно.

Например, можно заранее купить или приготовить для котика его любимое лакомство. Мурлыка обязательно вас отблагодарит.

Преподнесите своему питомцу новую игрушку - чем вам не идея для подарка? Коты ведь обожают забавляться со всем, что им попадется под лапу.

А если вы еще не завели кота, то можно поздравить с международным Днем кошек своего друга, который уже имеет счастье жить с котом.

Кстати, это самое время, чтобы обзавестись лохматым (или не очень) другом.

Всемирный День кошки: поздравления и открытки

Всех усатых, полосатых

И пушистых и лохматых,

Кошек, кошечек, котов

Поздравляем с классным днем.

Пусть они мурлычут мирно,

Спят в укромном месте смирно,

Радость и покой несут,

Создают в семье уют.

Лечат пусть они от скуки,

Сами прыгают на руки,

Будут ласковы, послушны

И к обоям равнодушны.

Всех «кошатников» поздравить

С днем волшебным я хочу.

Пожелание здоровья

Всем усатым промурчу.

Стресс снимают пусть исправно

Кошки милые всегда,

Ведь когда пушистик рядом

Все, что кроме — ерунда.

***

Кошки дарят радость нам,

И по лапам, по усам

Можно верность их узнать,

Кошек надо уважать!

В этот день желаю всем

С кошками не знать проблем,

Лаской кошек наслаждаться,

Их красою восхищаться!

На мягких лапках, тихим ходом крадется к нам всемирный день пушистых, хвостатых и усатых любимцев. Я от души хочу поздравить всех любителей самых характерных, грациозных и независимых питомцев. Пускай жизнь вам всегда только мурлыкает и никогда не гладит против шерсти. Удачи и везения вам во всем.

Интересные факты о кошках

Одомашнивание кошки произошло примерно 9500 лет назад на Ближнем Востоке

Кошек нельзя лишать мясной пищи, поскольку из растительной пищи невозможно синтезировать все необходимые им аминокислоты

Язык кошки при лакании жидкости вытягивается со скоростью 1 метр в секунду

В мире насчитывается около 600 миллионов домашних кошек

Усы кошке ни в коем случае нельзя удалять, так как этим она фактически будет лишена своей «системы ориентации и навигации» в пространстве

Обоняние у кошек примерно в 14 раз сильнее человеческого

Кошки употребляют в пищу траву, листья и молодые побеги растений для улучшения работы пищеварительной системы

Кошки умываются, вылизывая свою шерсть, не менее десяти раз в день

В Германии и Швейцарии ампутация когтей у кошек запрещена законом

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