В зоопарке Сан-Диего показали малышей редких амурских леопардов

В зоопарке американского Сан-Диего показали малышей редких амурских леопардов, говорится в сюжете ТСН.

Родились они еще в апреле и сейчас активно исследуют окружающий мир - под контролем мамы карабкаются на скалы и деревья. Имен пока не имеют, выбрать их в зверинце планируют впоследствии. Амурского леопарда считают самым редким представителем семьи кошачьих на планете.

Как сообщал УНИАН, в Лондонском зоопарке показали очень милое видео с двумя маленькими выдрятами.