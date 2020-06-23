В зоопарке Сан-Диего показали малышей редких амурских леопардов
08:18, 23 июня 2020
В зоопарке американского Сан-Диего показали малышей редких амурских леопардов, говорится в сюжете ТСН.
Родились они еще в апреле и сейчас активно исследуют окружающий мир - под контролем мамы карабкаются на скалы и деревья. Имен пока не имеют, выбрать их в зверинце планируют впоследствии. Амурского леопарда считают самым редким представителем семьи кошачьих на планете.
Как сообщал УНИАН, в Лондонском зоопарке показали очень милое видео с двумя маленькими выдрятами.
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